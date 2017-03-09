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07:16 (мск), источник: Nur.kz

Избитые мужьями павлодарки не обращаются в полицию из-за огромных штрафов

Жительницы Павлодарской области, ставшие жертвами бытового насилия, в два раза реже стали обращаться в правоохранительные органы. Это связано с изменением меры наказания для мужей-дебоширов, сообщает pavlodarnews.kz.

Источник: Nur.kz

Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил начальник местной полицейской службы Юрий Колесников.

«В связи с тем, что законодательством изменена мера наказания за правонарушения в сфере быта с административного ареста на штраф, размер которого составляет 200 МРП (453 800 тенге), число обращений избитых мужьями жен сократилось с 73 до 31. Во-первых, погашение штрафа ложится тяжким бременем на саму женщину, во-вторых, конфликт усугубляется еще больше, и, впоследствии, приводит к более тяжким последствиям, — сообщил Колесников.

По словам спикера, до изменения законодательства в 2014 году из 1015 дебоширов было осуждено 311, а после принятия новых норм в 2016 году из 1547 лиц осуждены только 26.

Как отметил начальник МПС, на последней коллегии МВД по итогам года ведомство получило рекомендации, благодаря которым пересмотр новых норм ожидается в конце этого квартала, то есть в течение марта.

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