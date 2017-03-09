Работодатели Сибири активно начали искать персонал

После кризиса 2014−2015 годов рынок труда в России начинает «оживать». Таковы результаты недавнего исследования компании «HeadHanter». О последних тенденциях в этой сфере рассказала руководитель пресс-службы портала по поиску работы HeadHanter Елана Таращук.

«Когда мы говорим о том, что рынок труда “оживает”, мы отталкиваемся от количества резюме и роста вакансий. Когда рынок более-менее стабилен, число вакансии соискателей растет, нет таких резких скачков, которые мы наблюдаем в период экономических изменений. Не секрет, что число вакансий в 2015 году в Новосибирске стало меньше. Некоторые работодатели прикрыли проекты, некоторые приостановили до лучших времен. С середины прошлого года мы видим, что вакансий стало больше. Если сейчас посмотреть данные за январь, динамика положительная. По отношению к 2016 году прирост вакансий составляет 7%», — рассказала Таращук.

По словам эксперта, «все уже привыкли жить в новой реальности».

«Соответственно, некоторые компании начали открывать новые проекты, для которых нужны сотрудники».

Также Таращук отметила .что рынки Сибири развиваются параллельно.

«На какие-то изменения, как положительные, так и отрицательные Новосибирск реагирует одним из первых. Потом тенденцию подхватывают другие города».

Эксперт резюмировала, что компании увеличили внимание к кандидату, более внимательно подходят к набору персонала.

«Подбор персонала и введения сотрудника в должность несут в себе траты для компании. Таким образом оптимизируют персонал, что бы уже на этом этапе делать минимальное количество ошибок. Эти тенденции в ближайший год сохранятся. А там уже будем смотреть, как будет развивать рынок».