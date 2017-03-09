Работодатели Сибири активно начали искать персонал
По отношению к 2016 году прирост вакансий составляет 7 процентов.
По отношению к 2016 году прирост вакансий составляет 7 процентов.
После кризиса 2014−2015 годов рынок труда в России начинает «оживать». Таковы результаты недавнего исследования компании «HeadHanter». О последних тенденциях в этой сфере рассказала руководитель
«Когда мы говорим о том, что рынок труда “оживает”, мы отталкиваемся от количества резюме и роста вакансий. Когда рынок
По словам эксперта, «все уже привыкли жить в новой реальности».
«Соответственно, некоторые компании начали открывать новые проекты, для которых нужны сотрудники».
Также Таращук отметила .что рынки Сибири развиваются параллельно.
«На
Эксперт резюмировала, что компании увеличили внимание к кандидату, более внимательно подходят к набору персонала.
«Подбор персонала и введения сотрудника в должность несут в себе траты для компании. Таким образом оптимизируют персонал, что бы уже на этом этапе делать минимальное количество ошибок. Эти тенденции в ближайший год сохранятся. А там уже будем смотреть, как будет развивать рынок».