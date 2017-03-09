В ДФО одобрено менее 10% заявок на «дальневосточные гектары»

С 1 июня 2016 года властями Дальневосточного федерального округа удовлетворено лишь чуть более 9,5% заявок на «дальневосточные гектары»: на момент публикации данного материала одобрено 6 775 заявок из 70 867 поданных, сообщает корреспондент РИА VladNews. «На рассмотрении» числятся 64 092 заявок. Официально отклоненных нет.

Однако ранее РИА VladNews публиковало рассказ одного из заявителей на «дальневосточные гектары», в котором житель Приморья рассказывает о том, что процент отказов при попытках получения бесплатной земли чрезвычайно высок.