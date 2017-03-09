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06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Стрелять — не стрелять? Как решить проблему бездомных животных?

Летом в Новокузнецке прямо на детской площадке трёхлетнюю девочку покусала бродячая собака. Ребёнок, можно сказать, отделался испугом.

В Кемерове летом ничейный озлобленный пёс забежал в подъезд и не давал людям проходу. Что же делать с такими животными, выясняла корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Собака — вещь человека?

Но злые собаки — исключение, а не правило. К примеру, в кемеровском приюте «Верный» (после поджога приюта в сентябре прошлого года, в котором погибло около 100 собак и кошек, он переехал на новое место и практически с нуля построил помещение и вольеры) злых собак совсем немного. Большинство после показного лая, как бы соблюдая правила, лезут поближе к незнакомым людям и норовят лизнуть руку.

По словам Татьяны МЕДВЕДЕВОЙ, руководителя приюта, им ежедневно звонят люди, но не для того, чтобы забрать животное, а чтобы пристроить очередного мохнатого бродягу, которого выкинули на улицу прежние хозяева. В «Верном» уже живут 94 собаки (на территории два закрытых и один уличный вольер) и более 50 кошек, девать их некуда. Забирают гораздо реже — по нескольку штук в месяц. А сколько отдают питомцев, даже породистых, из-за внезапно проявившейся аллергии у членов семьи! Некоторые четвероногие попадают в приют израненными — их хозяева выкидывают из окон, привязывают в лесу, пытаются убить лопатой или молотком. Но за долгие годы создателям приюта ни разу не удалось привлечь таких «хозяев» к уголовной ответственности.

Елена ХОРЕНКОВА, заместитель начальника отдела организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Кемеровской области, признаётся, что проблема безнадзорных животных полицию волнует, однако полицейские не могут ею заниматься, пока собака серьёзно не покусает человека, причинив вред его здоровью. В том числе не могут и наказать хозяев за жестокое обращение. По Гражданскому кодексу РФ животное — вещь человека.

Городские хищники.

Всего в Кемеровской области официально зарегистрировано шесть приютов: в Кемерове, Прокопьевске, Анжеро-Судженске и Юрге (из них четыре являются общественными организациями), где содержится почти 800 кошек и собак. Бродяжничают, по оценкам ветеринаров, около 5 тыс. животных (но считать бездомных точно никто не брался).

Надежда Кутькина

Надежда КУТЬКИНА, заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора, объясняет, что следить за количеством бродячих собак должны местные власти. И они пытаются решать проблему.

Виталий Ашихмин

Так, по словам Виталия АШИХМИНА, и. о. замглавы г. Кемерово по вопросам жизнеобеспечения, сотрудники спецавтохозяйства ежемесячно отлавливает около 100 бродячих собак и отвозят в кемеровский благотворительный фонд «За зверушек», который кормит и содержит их на деньги неравнодушных людей. Достроить питомник на ул. Железнодорожной власти не могут (есть проектная документация, построено здание и некоторые вольеры, частично построена дорога) — в бюджете нет денег, поэтому помещение отдали на год фонду. Однако сами волонтёры «За зверушек» признаются: в таком количестве собак не принимают, т. к. приют рассчитан максимум на 70 псов. Остальных животных просто отстреливают.

Шести питомников для области недостаточно. А на воле домашние питомцы становятся дикими.

Николай Скалон

Профессор, д. б. н. Николай СКАЛОН считает, что безнадзорные собаки и кошки порой становятся своеобразными городскими хищниками: они могут не только охотиться на мышей и мелкую живность, но и человека рассматривать как врага, которого надо выгнать со своей территории. Можно создавать приюты для постоянного проживания животных, отстреливать их, ловить, стерилизовать, вакцинировать и выпускать обратно. Но действеннее всего, по мнению Николая Васильевича, применить опыт Соединённых Штатов: отловить, временно поместить в питомник и попытаться устроить, а в противном случае усыпить.

Татьяна Медведева добавляет, что начинать решать проблему бездомных животных надо с их хозяев. Только изменение законодательства и воспитание людей с помощью штрафов (за отказ от стерилизации, к примеру) способно решить проблему.

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