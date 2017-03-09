Свыше 100 тысяч хабаровчан смогут пройти диспансеризацию

Медики ждут совершеннолетних горожан, чей возраст кратен трем, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«В прошлом году мы должны были обследовать 89 869 взрослых граждан, но учреждения хорошо справились и приняли почти на четыре тысячи больше, поэтому краевой минздрав поднял план до 105 тысяч», — рассказала консультант городского управления здравоохранения Татьяна Захарова.