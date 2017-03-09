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09:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские пчеловоды рассказали о массовой гибели пчел

Убытки подсчитывают пасечники по всей стране. Медоносные пчелы плохо перенесли эту зиму. В некоторых хозяйствах потери — стопроцентные. Вести отправились к потомственному пчеловоду из Болотнинского района, чтобы выяснить что происходит на пасеках Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

Владимир Киселев потомственный пчеловод. Натурпродукт от фальсификата отличить может с закрытыми глазами по запаху. Простому потребителю сложнее, ему чтобы обнаружить обман, нужно время.

Владимир Киселев, Пчеловод: «Либо незрелый, либо фальсифицированный, то он может расслоиться, забродить, со временем изменить вид, может запах появиться».

У Владимира правильный мед. Такому и за 20 лет ничего не будет. Застаиваться не дают покупатели. Вкус особенный. Рецепт прост — пасека с засеянными вокруг гектарами специальных трав. Пчелы выведены самим Киселевым. Сибирская порода позволила им пережить зиму без особых потерь. То, что она будет тяжелой, было понятно еще летом.

Владимир Кисилев, Пчеловод: «Первое — что рано оборвался взяток. Он оборвался в июле. Взяток — это поступление нектара. Цветы перестали выделять эфир».

А еще внезапный мороз. На зимовку пчелы с малым запасом пищи отправились на месяц раньше. В итоге до этой весны не дожили до 70 процентов пчел. Так по всей стране. Но не у Кисилева.

Шум ровный, значит пчелы спокойны. Зима прошла нормально. Потери даже ниже, чем в обычные годы — меньше 10 процентов. Секрет, кроме выносливой породы насекомых — профессионализм хозяина. Каждый нюанс учтен.

Яна Бугакова, Корреспондент: «Пчелы начинают просыпаться, но находятся еще в зимнике. Сюда, на точок, их вынесут, когда температура установится в среднем на уровне 14 градусов. А потом, когда зацветет ива, — это будет в конце апреля или начале мая, пчел увезут на пасеку, она в пяти километрах от села».

Не смотря на непростую зиму, медовый прогноз Владимира позитивный. Ранняя и теплая весна ситуацию многим пчеловодам позволит выправить. Пчелы быстро наберутся сил и примутся за свой нелегкий труд. Результат смогут оценить любители меда осенью. .

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