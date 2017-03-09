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08:06 (мск), источник: dostup1.ru

Режим черного неба действует в Челябинске вторые сутки

В городе объявлены НМУ первой степени опасности.

Источник: dostup1.ru

В Челябинске снова НМУ — метеоусловия, способствующие скоплению вредных веществ от выбросов и выхлопов в приземном слое атмосферы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на городской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С утра 8 марта до вечера 9 марта на территории Челябинска объявлены НМУ первой степени опасности. О смоге над городом сообщают местные жители.

Напомним, к неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относятся условия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки промышленных городов. Для снижения уровня загрязнения в период возникновения НМУ на предприятия передаются информационные сообщения для изменения режимов работы.

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