Омичам не придется стоять в длинных очередях в регистратуру

Теперь каждый регистратор может отслеживать время своего обслуживания, координировать действия пациентов и сделать процедуру обслуживания для них максимально быстрой и комфортной. Пациентам, которые записались на консультацию к специалисту, не нужно стоять в очереди в регистратуру. Достаточно взять талон и ожидать, когда на электронном табло загорится необходимый номер. Автоинформатор также уведомляет о начале приема.

Кроме этого, для пациента удобным является то, что он попадет именно в то окошко, которое ему необходимо. Например, если нужно записаться на прием, то в меню «Электронная очередь» выбирается пункт «Запись на прием», если нужно вызвать врача на дом — то выбирается пункт «Вызов врача на дом» и т. д.

В дальнейшем запланировано внедрение программного комплекса в центральных районных больницах и учреждениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь.