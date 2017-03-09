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08:05 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе тротуар по улице Батырской очистили от снежных завалов

УФА, 8 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе тротуар по улице Батырской очистили от снежных завалов. Работы были произведены 7 марта силами МБУ по содержанию и благоустройству Кировского района. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью райадминистрации.

Снежные массы убирались с помощью одного фронтального погрузчика, двух автосамосвалов «КамАЗ», одного минипогрузчика, двух тракторов. Вспомогательные работы осуществлялись бригадой дорожных рабочих, состоящей из восьми человек. По словам местных жителей, они удовлетворены ходом снегоочистки. Было высказано пожелание скорейшего подключения к уборке снега на других сложных участках, в частности, граждане выразили надежду на то, что от сугробов освободят парковочные карманы.

Как сообщало агентство «Башинформ», снежная возвышенность на тротуаре по улице Батырской появилась в ночь с субботы на воскресенье, с 4 по 5 марта. Фотографии падающей с горы женщины очевидец сделал утром 6 марта. Сотрудник информагентства собственными глазами убедился в том, что данный участок пешеходной зоны могут с трудом преодолеть разве что молодые люди, а вот пожилым и больным это вряд ли удастся.

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