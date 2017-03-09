В Уфе тротуар по улице Батырской очистили от снежных завалов

Снежные массы убирались с помощью одного фронтального погрузчика, двух автосамосвалов «КамАЗ», одного минипогрузчика, двух тракторов. Вспомогательные работы осуществлялись бригадой дорожных рабочих, состоящей из восьми человек. По словам местных жителей, они удовлетворены ходом снегоочистки. Было высказано пожелание скорейшего подключения к уборке снега на других сложных участках, в частности, граждане выразили надежду на то, что от сугробов освободят парковочные карманы.

Как сообщало агентство «Башинформ», снежная возвышенность на тротуаре по улице Батырской появилась в ночь с субботы на воскресенье, с 4 по 5 марта. Фотографии падающей с горы женщины очевидец сделал утром 6 марта. Сотрудник информагентства собственными глазами убедился в том, что данный участок пешеходной зоны могут с трудом преодолеть разве что молодые люди, а вот пожилым и больным это вряд ли удастся.