Апашка работает водителем «Газели» в Мангистауской области

Бабушка-водитель бортовой «Газели» сама принимает товар на железнодорожном складе и развозит его по точкам, передает «Хабар». Умеет пожилая женщина и чинить автомобили: о ее технических познаниях в Мунайлинском районе ходят легенды. Немудрено — женщина имеет образование автослесаря.

Стаж вождения Несипхан Садировой — более 30 лет. Раньше она развозила письма и хлебную продукцию.

— Несмотря на все байки про женщин-водителей, мне доверяют. Я люблю свою «Газель». Она большая и вместительная. Характер у нее совсем не капризный. Люди часто задают мне вопросы о моем возрасте. Многие жалеют меня. Удивляются, почему я не сижу дома. А я отвечаю: дома не сидится, здоровье же позволяет, хочу быть полезной обществу, — рассказала пенсионерка.

У Несипхан Садировой есть дети и шесть внуков. Апашка считает, что женщина и на мужской работе должна оставаться женщиной, поэтому и одевается всегда нарядно. Казахский национальный камзол и платок — ее постоянная униформа.