Апашка работает водителем «Газели» в Мангистауской области
67-летняя Несипхан Садирова в круглосуточном режиме занимается частными перевозками.
67-летняя Несипхан Садирова в круглосуточном режиме занимается частными перевозками.
Стаж вождения Несипхан Садировой — более 30 лет. Раньше она развозила письма и хлебную продукцию.
— Несмотря на все байки про
У Несипхан Садировой есть дети и шесть внуков. Апашка считает, что женщина и на мужской работе должна оставаться женщиной, поэтому и одевается всегда нарядно. Казахский национальный камзол и платок — ее постоянная униформа.