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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

У кузбасских мам-бюджетниц появятся два дополнительных выходных

С инициативой выступил губернатор области Аман Тулеев.

Кузбасские мамы, работающие в бюджетных организациях, смогут отдыхать 1 сентября и 1 июня.

По сообщению пресс-службы администрации области, о своем решении губернатор сообщил праздничном телепоздравлении к 8 марта. По мнению Амана Тулеева, два дополнительных выходных дня в году помогут кузбасским мамам собрать детей в школу или отправить на каникулы. Также губернатор призвал руководителей организаций всех форм собственности поддержать новую инициативу.

«Уверен, от такой нашей целенаправленной политики выиграют все, и, прежде всего, семья, дети, ведь ничто не заменит ребёнку материнскую заботу, ласку, внимание, — сказал Аман Тулеев. — А по большому счету выигрывает всё общество, ведь, чем больше времени вы будете заниматься воспитанием своих ребятишек, тем меньше будет у нас подростковая преступность, наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность».

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