У кузбасских мам-бюджетниц появятся два дополнительных выходных
С инициативой выступил губернатор области Аман Тулеев.
С инициативой выступил губернатор области Аман Тулеев.
Кузбасские мамы, работающие в бюджетных организациях, смогут отдыхать 1 сентября и 1 июня.
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«Уверен, от такой нашей целенаправленной политики выиграют все, и, прежде всего, семья, дети, ведь ничто не заменит ребёнку материнскую заботу, ласку, внимание, — сказал Аман Тулеев. — А по большому счету выигрывает всё общество, ведь, чем больше времени вы будете заниматься воспитанием своих ребятишек, тем меньше будет у нас подростковая преступность, наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность».