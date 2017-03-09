«Библионочь» пройдёт с 22 на 23 апреля

В этом году акция «Библионочь» пройдёт в субботу, 22 апреля. Семь крупных городских читален будут работать до шести утра воскресенья.

Главной площадкой акции станет Триумфальная площадь. Сбор гостей на «Библионочь» начнётся 22 апреля в 15:00. Площадь на весь вечер превратят в арт-пространство с поэтическими чтениями и мастер-классами. Там можно будет купить книжные новинки, повстречать известных современных писателей и даже посетить литературное кафе.

В «Библионочь» все городские читальни значительно увеличат количество книг на полках буккросинга. Как сообщили в Московской дирекции по развитию культурных центров, в каждом читальном зале будут доступны десятки новых книг для обмена.