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07:12 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Библионочь» пройдёт с 22 на 23 апреля

В эту ночь в столичных библиотеках начнётся активный обмен книгами через буккроссинг.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В этом году акция «Библионочь» пройдёт в субботу, 22 апреля. Семь крупных городских читален будут работать до шести утра воскресенья.

Главной площадкой акции станет Триумфальная площадь. Сбор гостей на «Библионочь» начнётся 22 апреля в 15:00. Площадь на весь вечер превратят в арт-пространство с поэтическими чтениями и мастер-классами. Там можно будет купить книжные новинки, повстречать известных современных писателей и даже посетить литературное кафе.

В «Библионочь» все городские читальни значительно увеличат количество книг на полках буккросинга. Как сообщили в Московской дирекции по развитию культурных центров, в каждом читальном зале будут доступны десятки новых книг для обмена.

В этом году темой ночной встречи любителей литературы станет «Новое прочтение»

Гостям мероприятия покажут театрализованные постановки и перформансы по мотивам известных произведений. Кроме того, городские библиотеки представят новые возможности, услуги и сервисы, которые были созданы и внедрены в последние полтора года.

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В этом году ночные программы приготовили семь читален: библиотека имени Ф. М. Достоевского, библиотека искусств имени А. П. Боголюбова, библиотека-читальня имени И. С. Тургенева, Дом Н. В. Гоголя, центральная библиотека имени Н. А. Некрасова, библиотека на Аргуновской (детская библиотека № 47) и библиотека № 76 имени М. Ю. Лермонтова.

Их двери будут открыты с 22:00 до 06:00. Во всех остальных городских библиотеках праздничные мероприятия 22 апреля будут проводиться с 16:00 до 22:00.

«Задача акции — раскрыть творческий потенциал каждой городской библиотеки, показать ранее неиспользуемые форматы общения читателя с книгой, — рассказал исполняющий обязанности генерального директора Московской дирекции по развитию культурных центров Владимир Владимиров.

Акция «Библионочь» проходит в Москве шестой раз. В прошлом году она была посвящена Году кино и связи кинематографа с мировой литературой

Ночные культурные акции полюбились москвичам. Множество посетителей собирают такие проекты, как «Ночь искусств», «Ночь в музее», «Ночь кино», «Ночь на катке» и другие.

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