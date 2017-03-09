«Библионочь» пройдёт с 22 на 23 апреля
В эту ночь в столичных библиотеках начнётся активный обмен книгами через буккроссинг.
В эту ночь в столичных библиотеках начнётся активный обмен книгами через буккроссинг.
В этом году акция «Библионочь» пройдёт в субботу, 22 апреля. Семь крупных городских читален будут работать до шести утра воскресенья.
Главной площадкой акции станет Триумфальная площадь. Сбор гостей на «Библионочь» начнётся 22 апреля в 15:00. Площадь на весь вечер превратят в
В «Библионочь» все городские читальни значительно увеличат количество книг на полках буккросинга. Как сообщили в Московской дирекции по развитию культурных центров, в каждом читальном зале будут доступны десятки новых книг для обмена.
Гостям мероприятия покажут театрализованные постановки и перформансы по мотивам известных произведений. Кроме того, городские библиотеки представят новые возможности, услуги и сервисы, которые были созданы и внедрены в последние полтора года.
В этом году ночные программы приготовили семь читален: библиотека имени Ф. М. Достоевского, библиотека искусств имени А. П. Боголюбова,
Их двери будут открыты с 22:00 до 06:00. Во всех остальных городских библиотеках праздничные мероприятия 22 апреля будут проводиться с 16:00 до 22:00.
«Задача акции — раскрыть творческий потенциал каждой городской библиотеки, показать ранее неиспользуемые форматы общения читателя с книгой, — рассказал исполняющий обязанности генерального директора Московской дирекции по развитию культурных центров Владимир Владимиров.
Ночные культурные акции полюбились москвичам. Множество посетителей собирают такие проекты, как «Ночь искусств», «Ночь в музее», «Ночь кино», «Ночь на катке» и другие.