52 умных робота покажут жителям Волгограда

Как пояснили ВДТВ организаторы, «Город роботов» — это крупнейшая научная выставка самых современных технологий на планете. Что важно, экспозиция интерактивная, то есть гости смогут не только посмотреть на все, но и потрогать, попробовать, поиграть.

Вниманию жителей Волгограда будут представлены 52 робота, технология записи воспоминаний, виртуальные реальности.