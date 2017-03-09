52 умных робота покажут жителям Волгограда
В ТРЦ «Акварель» с 23 марта по 9 мая будет работать выставка «Город роботов».
В ТРЦ «Акварель» с 23 марта по 9 мая будет работать выставка «Город роботов».
Как пояснили ВДТВ организаторы, «Город роботов» — это крупнейшая научная выставка самых современных технологий на планете. Что важно, экспозиция интерактивная, то есть гости смогут не только посмотреть на все, но и потрогать, попробовать, поиграть.
Вниманию жителей Волгограда будут представлены 52 робота, технология записи воспоминаний, виртуальные реальности.
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