Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Дочка МакSим стала копией мамы
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Россия может закрыть путь между Америкой и Европой - СМИ
"Не смог отойти от пирса": СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
09:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

52 умных робота покажут жителям Волгограда

В ТРЦ «Акварель» с 23 марта по 9 мая будет работать выставка «Город роботов».

Как пояснили ВДТВ организаторы, «Город роботов» — это крупнейшая научная выставка самых современных технологий на планете. Что важно, экспозиция интерактивная, то есть гости смогут не только посмотреть на все, но и потрогать, попробовать, поиграть.

Вниманию жителей Волгограда будут представлены 52 робота, технология записи воспоминаний, виртуальные реальности.

«Все роботы — живые, с ними можно поговорить, поиграть, поуправлять, фотографироваться! Вы даже сможете поднять вертолет силой мысли. Да, это возможно! Для детей всех возрастов мы приготовили 4 интереснейших мастер-класса, на которых мы будем делать костюм робота, рисовать 3D-ручками и настоящих роботов. И все это вы унесете с собой. Посмотрите представление роботов-актеров в специальном театре», — сообщили ВДТВ организаторы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: Джон Хантсман согласился стать послом США в России
«Барселона» впервые в истории еврокубков отыгралась со счета 0:4
Пентагону запретили сотрудничать с «Рособоронэкспортом»
Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая
Пограничники США заявили о падении потока нелегалов при Трампе
На «дальневосточных гектарах» могут появиться 45 новых поселений
В Ираке два взрыва на свадьбе унесли жизни 30 человек
Спорт
«Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в четвертьфинал ЛЧ Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков
Авто
Летающие автомобили: Airbus смог удивить Французские авиаторы из Airbus — спецы по летающему транспорту, а разработчики из Italdesign знают толк в автомобильных проектах
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Материнский капитал будут выдавать быстрее
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь