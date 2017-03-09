В честь дня рождения Корнея Чуковского на Поклонной горе установят фотостену с Мойдодыром и Мухой-цокотухой

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В честь 135-летия со дня рождения Корнея Чуковского 1 апреля на Поклонной горе установят фотостену с главными героями его произведений. Посетители смогут сфотографироваться с Мойдодыром, а также с Крокодилом из одноимённой сказки. Крокодила Крокодиловича оденут в фиолетовое пальто и шляпу. Над ним будет Муха-цокотуха. Мероприятия, посвящённые Корнею Чуковскому, пройдут и в других учреждениях Департамента культуры.

Как рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе, фотостена появится на Входной площади и простоит там весь день. С 15:00 до 17:00 1 апреля возле стены организуют фотосессию. Всех желающих будут бесплатно снимать профессиональные фотографы. «Фотографии, сделанные у стены с Мойдодыром, Крокодилом и Мухой-цокотухой, пришлют посетителям по электронной почте», — рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе. В честь 135-летия со дня рождения писателя в парке также организуют «фотосушку». Для этого рядом с детской площадкой натянут несколько верёвок. На них с помощью прищепок повесят более 50 снимков иллюстраций из сказок Чуковского. Фотографии все желающие смогут унести с собой.

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