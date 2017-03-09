В честь дня рождения Корнея Чуковского на Поклонной горе установят фотостену с Мойдодыром и Мухой-цокотухой
В парках и библиотеках отметят 135 лет со дня рождения детского писателя.
В парках и библиотеках отметят 135 лет со дня рождения детского писателя.
В честь 135-летия со дня рождения Корнея Чуковского 1 апреля на Поклонной горе установят фотостену с главными героями его произведений. Посетители смогут сфотографироваться с Мойдодыром, а также с Крокодилом из одноимённой сказки. Крокодила Крокодиловича оденут в фиолетовое пальто и шляпу. Над ним будет
Как рассказали в
«Фотографии, сделанные у стены с Мойдодыром, Крокодилом и
В честь 135-летия со дня рождения писателя в парке также организуют «фотосушку». Для этого рядом с детской площадкой натянут несколько верёвок. На них с помощью прищепок повесят более 50 снимков иллюстраций из сказок Чуковского. Фотографии все желающие смогут унести с собой.
Годовщину со дня рождения Корнея Чуковского отпразднуют и в других парках Москвы. Например, в Перовском парке 19 марта можно услышать отрывки из его сказок. Стихотворные строки будут транслировать по громкоговорителю. Москвичи смогут послушать фрагменты из «Федорина горя», «Мухи-цокотухи» и «Мойдодыра».
В парке имени Артёма Боровика впервые в честь писателя состоится литературный час для детей. Он начнётся 1 апреля в 12:00. Сотрудники парка будут читать отрывки из сказок Чуковского по ролям. Также пройдёт небольшая викторина на знание произведений писателя.
Корней Чуковский родился 19 марта 1882 года по старому стилю, 31 марта — по новому. Мероприятия в память о нём будут проходить в разных культурных учреждениях в течение нескольких недель.
Отдельную программу подготовили столичные библиотеки. Бесплатные викторины, чтения стихов,
25 марта в библиотеке № 101 на Лухмановской улице в Восточном округе, к примеру, детям предложат изготовить фигуру крокодила, который проглотил солнце, из сказки Корнея Чуковского «Краденое солнце». Мероприятие пройдёт с 15:00 до 16:00. А 31 марта библиотека № 56 на улице Бестужевых в СВАО с 16:00 до 17:00 приглашает маленьких москвичей попробовать себя в роли артистов
С более подробной программой можно будет ознакомиться позднее.