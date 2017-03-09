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12:00 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В честь дня рождения Корнея Чуковского на Поклонной горе установят фотостену с Мойдодыром и Мухой-цокотухой

В парках и библиотеках отметят 135 лет со дня рождения детского писателя.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В честь 135-летия со дня рождения Корнея Чуковского 1 апреля на Поклонной горе установят фотостену с главными героями его произведений. Посетители смогут сфотографироваться с Мойдодыром, а также с Крокодилом из одноимённой сказки. Крокодила Крокодиловича оденут в фиолетовое пальто и шляпу. Над ним будет Муха-цокотуха. Мероприятия, посвящённые Корнею Чуковскому, пройдут и в других учреждениях Департамента культуры.

Как рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе, фотостена появится на Входной площади и простоит там весь день. С 15:00 до 17:00 1 апреля возле стены организуют фотосессию. Всех желающих будут бесплатно снимать профессиональные фотографы.

«Фотографии, сделанные у стены с Мойдодыром, Крокодилом и Мухой-цокотухой, пришлют посетителям по электронной почте», — рассказали в пресс-службе парка Победы на Поклонной горе.

В честь 135-летия со дня рождения писателя в парке также организуют «фотосушку». Для этого рядом с детской площадкой натянут несколько верёвок. На них с помощью прищепок повесят более 50 снимков иллюстраций из сказок Чуковского. Фотографии все желающие смогут унести с собой.

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Годовщину со дня рождения Корнея Чуковского отпразднуют и в других парках Москвы. Например, в Перовском парке 19 марта можно услышать отрывки из его сказок. Стихотворные строки будут транслировать по громкоговорителю. Москвичи смогут послушать фрагменты из «Федорина горя», «Мухи-цокотухи» и «Мойдодыра».

В парке имени Артёма Боровика впервые в честь писателя состоится литературный час для детей. Он начнётся 1 апреля в 12:00. Сотрудники парка будут читать отрывки из сказок Чуковского по ролям. Также пройдёт небольшая викторина на знание произведений писателя.

Корней Чуковский родился 19 марта 1882 года по старому стилю, 31 марта — по новому. Мероприятия в память о нём будут проходить в разных культурных учреждениях в течение нескольких недель.

Отдельную программу подготовили столичные библиотеки. Бесплатные викторины, чтения стихов, мастер-классы и показы мультфильмов пройдут в более чем 30 столичных читальнях в разных округах Москвы.

25 марта в библиотеке № 101 на Лухмановской улице в Восточном округе, к примеру, детям предложат изготовить фигуру крокодила, который проглотил солнце, из сказки Корнея Чуковского «Краденое солнце». Мероприятие пройдёт с 15:00 до 16:00. А 31 марта библиотека № 56 на улице Бестужевых в СВАО с 16:00 до 17:00 приглашает маленьких москвичей попробовать себя в роли артистов театра-экспресса «Муха-цокотуха» и выучить скороговорки великого детского писателя. Уже известно, что праздничные мероприятия для детей, посвящённые Корнею Чуковскому, пройдут в следующих библиотеках:

  • № 244 на улице Народного Ополчения (СЗАО) — 16 марта, с 10:30 до 11:30;.
  • № 192 на Старобитцевской улице (ЮЗАО) — с 20 марта по 10 апреля, с 12:00 до 20:00;.
  • № 49 на улице Корнейчука (СВАО) — 22 марта, с 09:30 до 10:00;.
  • № 51 на улице Гончарова (СВАО) — 24 марта, с 14:00 до 15:00;.
  • № 189 на улице Маршала Савицкого (ЮЗАО) — 28 марта, с 11:30;.
  • № 100 на Саянской улице (ВАО) — 29 марта, с 12:00 до 13:00;.
  • № 97 на Новокосинской улице (ВАО) — 30 марта, с 12:00 до 13:00;.

С более подробной программой можно будет ознакомиться позднее.

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