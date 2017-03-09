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07:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Неандертальцев уличили в использовании антибиотиков и аспирина

Международный коллектив ученых выяснил подробности региональных диет неандертальцев. В частности, специалисты пришли к выводу, что древние люди употребляли природные аналоги антибиотиков и аспирина. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Источник: AP 2017

К примеру, неандертальцы, обитавшие на территории современной Бельгии, употребляли в пищу шерстистых носорогов и диких овец.

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С другой стороны, люди из Испании предпочитали кедровые орехи, мох и грибы. У последних ученые также обнаружили флюс и воспаление желудка.

С ними неандертальцы боролись самолечением — при помощи продуцирующих антибиотики бактерий Penicillium, содержащихся в коре, ветках и листьях тополя. Эти же природные элементы содержат салициловую кислоту (активный ингредиент аспирина).

Также ученые секвенировали практически весь геном организмом, обитавших в ротовой полости неандертальцев более 48 тысяч лет назад.

К таким выводам специалисты пришли, изучив зубной камень древних людей, содержавший следы ДНК животной и растительной пищи, которую употребляли неандертальцы

Исследованные образцы принадлежали пяти существам, чьи останки были обнаружены на территории пяти стран Европы.

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