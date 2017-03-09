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07:31 (мск), источник: Nur.kz

Датский школьник нашел немецкий истребитель и останки пилота

Школьник из Дании вместе с отцом искали старые тарелки и прочий хлам, чтобы выполнить школьное задание. Нашли же отец с сыном немецкий истребитель времен второй мировой с останками пилота в кабине, сообщает «Лента» со ссылкой на CNN.

Источник: Nur.kz

14-летний Даниэль Кристиансен из Биркельсе и его отец Клаус наткнулись на истребитель Messerschmidt, когда с помощью металлоискателя пытались найти в поле старую утварь.

«Мы пошли на поле с металлоискателем. Я надеялся, что мы сможем найти какие-то старые тарелки или что-нибудь еще, что Даниэль мог показать в школе», — рассказал Клаус Кристиансен.

Вместо утвари отец и сын нашли обломки самолета. Позаимствовав у соседа экскаватор, раскопали яму.

«Сначала мы выкапывали металлические обломки вперемешку с грязью, а потом вдруг наткнулись на кости и куски одежды», — сообщил фермер.

Кристиансен вспомнил рассказы своего деда, который говорил, что в ноябре или декабре 1944 года в этих местах разбился немецкий самолет.

«Я считал, что это просто шутка», — признался датчанин.

В настоящее время на месте находки работают саперы, которые должны обезвредить боеприпасы. Исторический музей Северной Ютландии, который занялся обломками самолета, рассчитывает вскоре установить личность пилота.

«Мы нашли документы пилота, и я думаю, что у нас есть имя», — заявил куратор музея Торбен Сараув.

Историки предполагает, что истребитель вылетел с учебной авиабазы, которая располагалась в близлежащем городе Ольборг. На это, в частности, указывают продуктовые талоны базы, которые имелись у пилота.

О находке уведомлено посольство ФРГ в Дании.

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