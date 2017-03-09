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07:33 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В четверг в Украине немного похолодает, местами — дождь

В четверг, 9 марта, погоду большей части Украины будет определять гребень антициклона, температурный фон существенно не изменится, лишь на западе страны малоактивный атмосферный фронт обусловит небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Источник: Nbnews.com.ua

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, в Волынской и Львовской областях местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +8…+15 градусов. В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью +2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, утром и ночью местами туман, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +7…+13 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +7…+13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, утром и ночью местами туман, ветер юго-восточный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +6…+13 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, утром и ночью местами туман, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью −1…+5 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, утром и ночью местами туман, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +10…+15 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12градусов.

В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +10…+12 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 марта самая высокая температура днем была +17,3 градусов в 1920 году, самая низкая ночью -20 градусов в 1915 году.

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