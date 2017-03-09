Турнир по дзюдо пройдет на Восточном экономическом форуме в Приморье

Согласно поручению главы российского государства, турнир по дзюдо должен быть включён в программу Восточного экономического форума, начиная с 2017 года.

Глава российского государства давно поддерживает добрые отношения с выдающимся мастером дзюдо Ясухиро Ямаситой — членом российско-японского Совета мудрецов, профессором факультета физкультуры университета Токай, победителем Олимпиады-84. Российский национальный лидер отмечал, что Ясухиро Ямасита для него является примером великолепного спортсмена и очень хорошего человека.

Президент России, являющийся мастером по дзюдо, неоднократно встречался с этим четырехкратным чемпионом мира по дзюдо, в том числе в ходе своего визита в столицу Японии Токио в декабре 2016 года. Тогда Владимир Путин и Ясухиро Ямасито и договорились о том, что в дни Восточного экономического форума на Дальнем Востоке будет проводиться турнир по дзюдо.

«Я очень признателен тому, что соревнование за Кубок Ямасита Ясухиро по дзюдо был добавлен в культурную программу Восточного Экономического Форума. Это большая честь для меня. Данный Кубок разыгрывается среди молодых людей от 13 до 15 лет. Я искренне желаю, чтобы молодежь, на плечах которой лежит будущее добрососедских отношений России и Японии, на татами боролись изо всех сил, а после матча завязывали узы дружбы. Искренне надеюсь, что Восточный Экономический Форум пройдёт с большим успехом и Дальневосточный регион будет развиваться всё активнее», — сказал Ясухиро Ямасито.

В настоящее время завершается прием предложений по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.

По словам губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, основной темой Восточного экономического форума станет привлечение инвестиций, а также проблема подготовки квалифицированных кадров.

«Основной темой будет привлечение инвестиций, все сессии, все круглые столы направлены на это. Ну и подготовка кадров. Мы изначально договаривались, что форум будет максимально прикладным. Нам нужны инвестиции, теорию мы не рассматриваем, есть проблема по подготовке кадров — есть сессия», — обозначил Владимир Миклушевский.

Второй Восточный экономический форум в прошлом году собрал 3,5 тысячи участников — представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Центральное мероприятие форума — пленарное заседание «Открывая Дальний Восток» — прошло с участием Президента России, лидеров Японии и Республики Корея.