Новая остановка появится в Металлургическом районе Челябинска

Троллейбусы маршрутов № 7, 14 и 15 в Челябинске при движении в сторону центра с 10 марта будут останавливаться на пересечении улиц Румянцева и Богдана Хмельницкого, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Новую остановку ввели по просьбам пассажиров. Остановочный пункт «Улица Богдана Хмельницкого» располагается на улице Румянцева в районе дома № 8. Сейчас здесь останавливаются только автобусы и маршрутные такси.

Предыдущая остановка будет именоваться, как и у автобусов, — «Общежитие». Соответствующие изменения внесены в паспорта маршрутов.