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08:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Известный журналист предложил проводить матчи КХЛ в Красноярске

Обозреватель высоко оценил качество видеотрансляций с матчей ВХЛ.

Известный спортивный журналист Алексей Шевченко предложил клубам Континентальной хоккейной лиги проводить свои матчи в Красноярске. Такая мысль пришла к обозревателю после просмотра игр «Сокола».

«В ВХЛ идет первый раунд плей-офф, и вчера мне удалось посмотреть три матча, так как все их показывают в сети. Интересно, что трансляция из Красноярска была лучше, чем из Казани и Нижнего Новгорода. Не стоит ли “Ак Барсу” и “Торпедо” тогда проводить матчи там?», — написал Шевченко в своей колонке на сайте газеты «Спорт-Экспресс».

Также эксперт отметил хорошую борьбу во втором по значимости хоккейном дивизионе России.

«Всего в двух сериях зафиксирован счет 4:0, причем победивший с таким счетом «Рубин» в регулярном чемпионате был ниже уступившему ему ТХК. Нас ждут два седьмых матча, а «Динамо» из Балашихи вынесло в первом раунде победителя прошлого сезона («Нефтяника» — прим. Sibnovosti.ru). И, главное, хоккей очень интересный. Например, матч «Нефтяника» и «Динамо» ничем не отличался от встреч «Торпедо» против команды Сергея Орешкина в КХЛ. Все очень напряженно, хорошая игра в обороне. Очень нервной была игра между «Ермаком» и «Спутником». И там, и в Красноярске победитель определился в овертайме.

Да, уровень хоккея, возможно, ниже, но знаете, я бы не сказал, что разница очень велика. А главное — там все непредсказуемо, — заявил Шевченко.

Интересно, что сейчас проведение матчей КХЛ в Красноярске невозможно из-за технических требований. Согласно регламенту лиги, команды должны встречаться на аренах, вместимость которых превышает 5500 человек («Арена-Север», где играет «Сокол», вмещает 2600 зрителей). При этом новая «Платинум-Арена», которая строится к Универсиаде-2019, будет рассчитана на 7000 человек.

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