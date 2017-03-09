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11:14 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Житель Красноярского края отсудил компенсацию за неизготовленный памятник

Через суд мужчина добился компенсации более 38 тысяч рублей.

Житель Мотыгинского района отсудил более 38 тысяч рублей за неизготовленный вовремя памятник. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, мужчина заказал услугу по изготовлению надгробного памятника у фирмы «Ритуал-Сервис». Однако компания нарушила сроки изготовления. После этого мужчина попросил вернуть ему деньги, но фирма оставила претензию клиента без ответа. Недовольный заказчик обратился в Роспотребнадзор, который подготовил иск в суд.

В итоге мужчине удалось отсудить у ритуальной компании стоимость товара (11200 рублей). Также он добился выплаты неустойки за нарушение срока выполнения работ (11200 рублей) и возврата уплаченной за работу суммы (3024 рублей). Кроме того, компания выплатила компенсацию морального вреда (300 рублей) и штраф за несоблюдение требований потребителя (12862 рублей).

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