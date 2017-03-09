Житель Красноярского края отсудил компенсацию за неизготовленный памятник

Житель Мотыгинского района отсудил более 38 тысяч рублей за неизготовленный вовремя памятник. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, мужчина заказал услугу по изготовлению надгробного памятника у фирмы «Ритуал-Сервис». Однако компания нарушила сроки изготовления. После этого мужчина попросил вернуть ему деньги, но фирма оставила претензию клиента без ответа. Недовольный заказчик обратился в Роспотребнадзор, который подготовил иск в суд.

В итоге мужчине удалось отсудить у ритуальной компании стоимость товара (11200 рублей). Также он добился выплаты неустойки за нарушение срока выполнения работ (11200 рублей) и возврата уплаченной за работу суммы (3024 рублей). Кроме того, компания выплатила компенсацию морального вреда (300 рублей) и штраф за несоблюдение требований потребителя (12862 рублей).