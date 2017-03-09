280 тонн мороженой рыбы задержали в Новосибирске
При перевозке был нарушен температурный режим.
При перевозке был нарушен температурный режим.
Специалисты ветеринарного контроля в конце февраля выявили нарушения во время выгрузки продукции из
Как сообщает
Из всего объема продукции 11 тонн направлено на изолированное хранение в Барнаул и Кемерово по месту доставки. Остальные 268, 8 тонн отправлены под контроль ветеринарной службы Новосибирска до предоставления документов, которые подтвердят возможность ее дальнейшего использования.