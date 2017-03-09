Омских детей отдадут на воспитание казакам

В минувший вторник, 7 марта, митрополит Омский и Таврический Владимир провел совещание с духовенством отдела по взаимодействию с казачеством Омской епархии. Особое внимание было уделено вопросам образования. Так стало известно, что в феврале детский сад № 292 подписал договор о вхождении в казаческий кластер.

«В 2016 году заполнены все уровни непрерывного казачьего образования. С сентября первый уровень — “дошкольное образование” заполнил детский сад комбинированного вида № 51. Проводилась работа по дальнейшему пополнению этого уровня. В феврале 2017 года подписан договор с адаптивной школой — детский сад № 292 и центром духовно-нравственного воспитания “Исток” об их вхождении в кластер непрерывного казачьего образования», — сообщает пресс-служба Омской Епархии.

Сам же владыка призвал продолжать налаживать с казаками тесное сотрудничество.