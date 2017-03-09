Мэрия Уфы опубликовала график уборки в дворах на 10 марта

Советский район: проспект Октября, 50, 50/1, ул. Айская, 62, 91, 91/1, 50 лет Октября, 4, Р. Зорге, 20, 34/2, С. Злобина, 34/1.

Октябрьский район: проспект Октября, 55, 84/1, 84/2, 84/3, ул. Парковая, 14/1, 50 лет СССР, 13, 15, 43, 43/1, 43/2, Российская, 82/2, 84, 163, 163а, 163б, 163 В, 165;.

мкр. Сипайлово — ул. М. Жукова, 4/4, Ю. Гагарина, ½, 30, 32, 46, 46/1, 46/4, Б. Бикбая, 37, 40, 41, М. Рыльского, 21/3, А. Королева, 10.

Калининский район: ул. Черниковская, 57,59, 81, 83, Интернациональная, 85, 87, 151, 153, Гвардейская, 62, Ферина, 10, 10/1, Фронтовых бригад, 9, 11, Транспортная, 26/5, 26/6, Победы, 18, Архитектурная, 24.

Кировский район: ул. Коммунистическая, 36, Худайбедина, 11, Октябрьской революции, 57, С. Перовской, 13/4.

В остальных районах города — Демском, Ленинском, Орджоникидзевском — работы по очистке дворовых территорий многоэтажных домов продолжаются, но уже не в формате графика, а по заявкам и в тех дворах, где это необходимо, уточнили в мэрии. Если дом находится на обслуживании УЖХ районов города, следует обращаться в центральную диспетчерскую службу МБУ «Управление жилищного хозяйства» по телефону: (347) 235−48−00.