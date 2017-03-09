ЦОНы будут сообщать о готовности документов с помощью SMS

«Сообщаю о запуске в тестовом режиме новой услуги — SMS-уведомление о результатах оказания государственных услуг на мобильный телефон. Эту услугу мы разработали совместно с АО “Национальные информационные технологии”. Теперь вам не грозит лишний раз идти в ЦОН, случайно перепутав даты — SMS будет вам надежным напоминанием, а если вдруг ваши документы будут готовы раньше — тоже приятный бонус», — написал Оспанов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что эта услуга бесплатная. Также через SMS можно будет оценить качество ее оказания. Глава «Правительства для граждан» уверяет, что, основываясь на оценках казахстанцев, в госкорпорации будут работать над улучшением сервиса.