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08:17 (мск), источник: Kazinform

ЦОНы будут сообщать о готовности документов с помощью SMS

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Председатель государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов сообщил о запуске в тестовом режиме новой услуги — SMS-уведомления о результатах оказания государственных услуг на мобильный телефон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Сообщаю о запуске в тестовом режиме новой услуги — SMS-уведомление о результатах оказания государственных услуг на мобильный телефон. Эту услугу мы разработали совместно с АО “Национальные информационные технологии”. Теперь вам не грозит лишний раз идти в ЦОН, случайно перепутав даты — SMS будет вам надежным напоминанием, а если вдруг ваши документы будут готовы раньше — тоже приятный бонус», — написал Оспанов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что эта услуга бесплатная. Также через SMS можно будет оценить качество ее оказания. Глава «Правительства для граждан» уверяет, что, основываясь на оценках казахстанцев, в госкорпорации будут работать над улучшением сервиса.

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