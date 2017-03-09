ЦОНы будут сообщать о готовности документов с помощью SMS
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Председатель государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов сообщил о запуске в тестовом режиме новой услуги —
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Председатель государственной корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов сообщил о запуске в тестовом режиме новой услуги —
«Сообщаю о запуске в тестовом режиме новой услуги —
Он добавил, что эта услуга бесплатная. Также через SMS можно будет оценить качество ее оказания. Глава «Правительства для граждан» уверяет, что, основываясь на оценках казахстанцев, в госкорпорации будут работать над улучшением сервиса.