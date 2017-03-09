«Космические» автобусные остановки, фонтаны и велосипедные дорожки могут появиться в моногородах Приморья

Арсеньев, Лучегорск, Дальнегорск, Спасск-Дальний, Восток, Новошахтинский, Липовцы, Ярославский, Светлогорье — в приморских моногородах проживает более 187 тысяч человек, и сделать их жизнь комфортнее — одна из первоочередных задач приоритетного проекта по улучшению городской среды.

Как отметила и.о. руководителя департамента ЖКХ и топливных ресурсов Приморского края Елена Пархоменко, муниципальные программы на текущий год должны быть сформированы к 15 мая. Приоритеты определяют сами жители.

«Наша задача, чтобы через шесть лет в Приморье не осталось неблагоустроенных дворов и общественных зон, для этого сейчас формируется долгосрочная программа до 2022 года. Но то, что нужно сделать в первую очередь, уже в этом году, определяют именно жители приморских городов и поселков. И они уже активно включились в этот процесс. Особое внимание при реализации программы будет уделено благоустройству моногородов», — сообщила директор департамента.

По словам Елены Пархоменко, большая часть поступающих в местные администрации предложений касается благоустройства улиц и общественных пространств, освещения и озеленения, детских и спортивных площадок и парков. Но есть и оригинальные идеи, подчеркивающие особенности территорий.

Так, жители Дальнегорска просят обустроить центральную улицу, улучшить ее освещение, сделать красивые клумбы, восстановить мосты по улице Набережной, разрушенные прошлогодним тайфуном и восстановить парк имени Пушкина.

«Парк Пушкина — центр города, ранее любимое место горожан, где можно отдохнуть всей семьей, организовать досуг детей, молодежи, устраивать праздники. Если дорожки будут иметь хорошее асфальтовое покрытие, то можно кататься на роликах, велосипедах, спокойно гулять мамам с детскими колясками, установить аттракционы. Пора обратить внимание на когда-то красивый уникальный город, просто необходимо его возродить, благоустроить парковые и придомовые территории, восстановить освещение улиц. Проблем в нашем городе много и с чего-то надо начитать, чтобы здесь нравилось и хотелось жить», — пишет жительница Дальнегорска Влада Антипина.

Николай Малько предлагает устроить спортивно-велосипедную дорожку через весь город и организовать службу озеленения города. Илья Васнецов — облагородить берега реки Рудная, заасфальтировать дорогу на смотровую площадку на горе Телевизионная и брендировать автобусные остановки на центральной городской улице в стиле НЛО, периодическими появлениями которых славится Дальнегорск.

«Река Рудная протекает через весь город, а отдохнуть на ее берегах возможно только в одном месте. “Космические” автобусные остановки и вообще, все, что связано с НЛО — просто необходимы городу, не даром Дальнегорск называют русским Розвельтом», — пишет он.

Жители Арсеньева просят привести в порядок парк «Аскольд» и одноименный дом культуры, а также реконструировать площадь перед детской юношеской спортивной школой (ДЮСШ).

«Все жители города переживают за существующее состояние парка. Необходимо вернуть первоначальную функцию парку и зданию. Хорошо бы, чтобы площадь перед ДЮСШ имени Манойленко была реконструирована: появился фонтан, выложена новая плитка, разбиты клумбы, высажены деревья. Необходимо обновить монумент Арсеньева. Помимо этого, склоны, расположенные возле площади, можно растеррасировать и создать на них скамьи, скейт и вело спуски. Сделать детскую и спортивные площадки. Все дорожки, ведущие через площадь, обновить и выложить плиткой. Через данную площадь проходит огромное количество людей с завода “Прогресс” после рабочего дня, она является распределительным пунктом пешеходных связей. К тому же это самый центр города, и вид площади пугает не только гостей, но и жителей города», — пишет Денис Сергеев.

«Арсеньев — рай для пешехода и велосипедиста. Маленький, компактный и зеленый. Хорошо бы выделить официальные полосы под велосипедное движение», — пишет Екатерина Чулкова.

Жители поселка Ярославский хотят установить во дворах спортивную площадку и уличные тренажеры, о новых спортивных объектах мечтают и жители Лучегорска.

«В поселке много детей, молодежи и взрослых, которые увлекаются спортом. Пусть даже их увлечения всего лишь на любительском уровне, но они всегда достойно выступают за честь района и поселка на спартакиадах различного уровня», — пишет жительница Лучегорска Наталья Продан.

Руководитель департамента ЖКХ и топливных ресурсов Приморского края подчеркнула, конечная цель программы — не строительство новой парковки или площадки, а создание комфортной, уютной атмосферы, которая сделает жителей приморских городов счастливее и поможет разнообразить досуг.

«В этом вопросе все будут решать жители городов и поселков — каким должен быть их двор, центральная улица или площадь, что нужно сделать в первую очередь. А воплотить эти идеи в жизнь помогут молодые архитекторы, которых мы привлечем к созданию эскизов и мастер-планов городского благоустройства», — добавила Елена Пархоменко.

Отметим, по словам вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, активное общественное участие — ключевой и принципиальный момент в реализации проекта по формированию комфортной городской среды.

«Это совершенно новый механизм принятия решений по благоустройству значимых для людей территорий, делающий их активными участниками этого процесса. Жители приморских городов должны сами решить, какие дворы, парки, скверы или другие общественные зоны необходимо благоустроить в первую очередь, где-то нужна детская, где-то спортивная площадка, а где-то зеленая зона. Только после их одобрения дизайн-проекты будут претворены в жизнь. Муниципалитеты должны инициировать общественные обсуждения, а люди — быть активнее», — отметил заместитель главы региона.

Ранее Президент Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию сообщил о том, что в 2017 году в регионы будет направлено 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе моногородов.

В Приморье на формирование современной городской среды в этом году будет направлено более 470 миллионов рублей, 390 из них — из федерального бюджета. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, что программы по благоустройству городов и поселков края будут утверждены только после проведения общественных слушаний в муниципалитетах.