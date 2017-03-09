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09:48 (мск), источник: VLADNEWS

Медведи и барсук проснулись в приморском Сафари-парке

Животные вышли из спячки накануне праздника.

Накануне Международного женского дня в Сафари-парке пробудились медведи и барсук, сообщает РИА VladNews.

С приходом весны и тепла не только природа начинает пробуждаться, но и животные, которые впадают в сезонную спячку.

«Мишки так выросли, возмужали, выглядят ухоженными, как и все звери в Сафари-парке, очень смешно сидят, опираясь на камни, участок у них, просто замечательный: и камни, и деревья для лазанья, может быть, скоро они нас тоже порадуют малышами-медвежатами!», «Чудо!! «Чудо!! Только в Сафари — парке у вас! Проснулись, потянулись, встретились, поздоровались друг с другом! Облизали друг друга. Вот она весна пришла! Теперь настало время подкрепиться веточками (витамины) и попробовать свои силы в лазанье по деревьям! Чудесные и уже взрослые мишки! Какая шерстка у них шелковая, переливается на солнышке! Спокойной и беззаботной вам жизни в прекрасном парке!» — написали жители Приморья.

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