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12:39 (мск), источник: Pro Город Самара

До конца марта на «Самара Арене» смонтируют еще 4 консоли купола

В Самаре продолжается строительство стадиона «Самара Арена», который примет 6 игр ЧМ-2018: матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России.

В настоящее время работы на главной стройке города идут в ускоренном темпе. По информации застройщика, в январе этого года на объекте был открыт третий поток по монтажу металлоконструкций. На данный момент установлено 10 консолей купола, до конца марта будет смонтировано еще 4 консоли. Это позволит уже в мае, согласно графику, приступить к устройству газона футбольного поля.

На 100% смонтированы наружные тепловые сети стадиона, монолитные работы завершены на 99%. На 50% — ливневая и хозяйственно-бытовая канализация. Подходят к концу работы по монтажу и остеклению наружных витражей. Параллельно ведутся отделочные работы.

Как отмечают в пресс-службе правительства Самарской области, работы на стадионе завершатся в срок, то есть объект будет сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года.

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