До конца марта на «Самара Арене» смонтируют еще 4 консоли купола
В Самаре продолжается строительство стадиона «Самара Арена», который примет 6 игр ЧМ-2018: матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России.
В Самаре продолжается строительство стадиона «Самара Арена», который примет 6 игр ЧМ-2018: матчи групповой стадии, 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России.
В настоящее время работы на главной стройке города идут в ускоренном темпе. По информации застройщика, в январе этого года на объекте был открыт третий поток по монтажу металлоконструкций. На данный момент установлено 10 консолей купола, до конца марта будет смонтировано еще 4 консоли. Это позволит уже в мае, согласно графику, приступить к устройству газона футбольного поля.
На 100% смонтированы наружные тепловые сети стадиона, монолитные работы завершены на 99%. На 50% — ливневая и
Как отмечают в