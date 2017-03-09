До конца марта на «Самара Арене» смонтируют еще 4 консоли купола

В настоящее время работы на главной стройке города идут в ускоренном темпе. По информации застройщика, в январе этого года на объекте был открыт третий поток по монтажу металлоконструкций. На данный момент установлено 10 консолей купола, до конца марта будет смонтировано еще 4 консоли. Это позволит уже в мае, согласно графику, приступить к устройству газона футбольного поля.

На 100% смонтированы наружные тепловые сети стадиона, монолитные работы завершены на 99%. На 50% — ливневая и хозяйственно-бытовая канализация. Подходят к концу работы по монтажу и остеклению наружных витражей. Параллельно ведутся отделочные работы.