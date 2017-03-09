В Кишиневе женщины отмечали 8 марта в ночных клубах

Несмотря на то, что праздник выпал на середину недели, ночные клубы были переполнены.

«Пришла вместе с подругами, хотим веселится. Все мы счастливы, это же наш праздник».

Некоторые мужчины сопровождали своих любимых. Пришедшие мужчины устроили для женщин сюрприз.

В некоторых заведениях устроили специальные праздничные программы, а администраторы дарили девушкам цветы.

Официально Международный женский день отмечают с 1975 года.