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09:19 (мск), источник: Publika.md

В Кишиневе женщины отмечали 8 марта в ночных клубах

Столичные ночные клубы минувшей ночью были переполнены — женщины отмечали Восьмое марта. Некоторые представительницы прекрасного пола пришли со своими вторыми половинками. Народ веселился до утра.

Источник: Publika.md

Несмотря на то, что праздник выпал на середину недели, ночные клубы были переполнены.

«Пришла вместе с подругами, хотим веселится. Все мы счастливы, это же наш праздник».

Некоторые мужчины сопровождали своих любимых. Пришедшие мужчины устроили для женщин сюрприз.

В некоторых заведениях устроили специальные праздничные программы, а администраторы дарили девушкам цветы.

Официально Международный женский день отмечают с 1975 года.

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