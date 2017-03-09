В Кишиневе женщины отмечали 8 марта в ночных клубах
Столичные ночные клубы минувшей ночью были переполнены — женщины отмечали Восьмое марта. Некоторые представительницы прекрасного пола пришли со своими вторыми половинками. Народ веселился до утра.
Столичные ночные клубы минувшей ночью были переполнены — женщины отмечали Восьмое марта. Некоторые представительницы прекрасного пола пришли со своими вторыми половинками. Народ веселился до утра.
Несмотря на то, что праздник выпал на середину недели, ночные клубы были переполнены.
«Пришла вместе с подругами, хотим веселится. Все мы счастливы, это же наш праздник».
Некоторые мужчины сопровождали своих любимых. Пришедшие мужчины устроили для женщин сюрприз.
В некоторых заведениях устроили специальные праздничные программы, а администраторы дарили девушкам цветы.
Официально Международный женский день отмечают с 1975 года.