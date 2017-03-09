Больше всего детей в прошлом году родилось в Бельцах

По данным Национального бюро статистики, там на свет появились свыше двух с половиной тысяч младенцев, или 17 малышей на тысячу жителей. В то же время, средний показатель рождаемости по стране составляет 10 детей на тысячу жителей.

По словам социологов, высокий показатель рождаемости в Бельцах объясняется тем, что из этого города уехало меньше всего жителей детородного возраста. Правда, этот показатель снизился по сравнению с 2015 годом. Тогда родились 20 детей на тысячу жителей. В столице в прошлом году на свет появились примерно 13 новорожденных на тысячу человек, в Яловенах и Унгенах — по 12-ть. В Оргееве — 11.

Самые низкие показатели рождаемости в районах Окница, Бессарабяска и Тараклия, где родились по семь детей на тысячу жителей. Такая тенденция сохраняется на протяжении последних лет. Немногим выше этот показатель в Глодянах и Дрокии. Всего в 2016 в Молдове родились 38 тысяч детей, почти на 500 меньше, чем годом ранее.