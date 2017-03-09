СМИ сообщили о демонтаже коротковолновых ретрансляторов Би-би-си в Таиланде

Ретрансляторы коротковолнового радио, перенесенные в Таиланд в 1997 году из Гонконга после передачи бывшей британской колонии Китаю, работали на Восточную и Юго-Восточную Азию.

Передатчики молчат с 1 января, так как контракт на их использование с территории Таиланда завершился с окончанием 2016 года, сообщает газета

Передатчики молчат с 1 января, так как контракт на их использование с территории Таиланда завершился с окончанием 2016 года, сообщает газета

«Несмотря на длительные переговоры, нам не удалось договориться о возобновлении вещания. В связи с этим и в связи с существующими финансовыми ограничениями мы с сожалением приняли решение о закрытии этой программы», — говорится в заявлении бангкокского представительства Би-би-си, которое цитирует газета.

Закрытие ретрансляционных станций в провинции Накхон Саван в центральном Таиланде будет означать потерю работы для 45 человек, обслуживавших ретрансляцию на самих станциях и в Бангкоке, говорится в сообщении.