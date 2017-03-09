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10:42 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о демонтаже коротковолновых ретрансляторов Би-би-си в Таиланде

БАНГКОК, 9 мар — РИА Новости. Британская телерадиовещательная корпорация (Би-би-си) демонтирует свои коротковолновые ретрансляционные станции в Таиланде и закрывает обслуживающий их офис из-за невозможности договориться с правительством страны о продолжении контракта на их использование, сообщает в четверг интернет-версия Bangkok Post.

Источник: Reuters

Ретрансляторы коротковолнового радио, перенесенные в Таиланд в 1997 году из Гонконга после передачи бывшей британской колонии Китаю, работали на Восточную и Юго-Восточную Азию.

Передатчики молчат с 1 января, так как контракт на их использование с территории Таиланда завершился с окончанием 2016 года, сообщает газета
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«Несмотря на длительные переговоры, нам не удалось договориться о возобновлении вещания. В связи с этим и в связи с существующими финансовыми ограничениями мы с сожалением приняли решение о закрытии этой программы», — говорится в заявлении бангкокского представительства Би-би-си, которое цитирует газета.

Закрытие ретрансляционных станций в провинции Накхон Саван в центральном Таиланде будет означать потерю работы для 45 человек, обслуживавших ретрансляцию на самих станциях и в Бангкоке, говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года Би-би-си объявила о планах своей корейской службы начать вещание на Северную Корею на корейском языке. Насколько эти планы будут нарушены прекращением программы ретрансляции из Таиланда, пока неизвестно, сообщает Bangkok Post.

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Тайскоязычное интернет-вещание Би-би-си закрыто с декабря прошлого года после публикации биографической справки на нового короля Таиланда, Раму Десятого, содержание которой власти страны сочли оскорбительным для монархии. Один из студенческих антиправительственных активистов был арестован за перепост этой биографической справки в социальных сетях.

Руководитель представительства Би-би-си в Таиланде тележурналист Джонатан Хэд находится в настоящее время под судом по обвинению в клевете в связи с телевизионным освещением коррупционного скандала вокруг присвоения государственных земель чиновниками на юге Таиланда.

Телерадиокорпорация в специальном пресс-релизе заявила, что «приложит все усилия» для сохранения свободы своего ведущего корреспондента.

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