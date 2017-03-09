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09:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Нелегальный снегоотвал в Новосибирске грозит подтоплением своим соседям

Активисты ОНФ обнаружили в Новосибирске нелегальный снегоотвал.

Общественные активисты обнаружили недалеко от Новосибирского городского аэропорта крупную площадку для складирования снега. Снег, по наблюдениям представителей общественности, на площадку привозят с улиц Заельцовского и Калининского районов города. В региональном отделении Общероссийского народного фронта в Новосибирской области ИА REGNUM сообщили, что намерены добиться от надзорных органов закрытия незаконно используемой территории и оперативного проведения муниципальными службами противопаводковых мероприятий.

В ОНФ подчеркивают, что в закрепленном распоряжением мэрии Новосибирска перечне муниципальных земельных участков, предназначенных для складирования снега, данной территории нет. Активисты направили в муниципалитет и прокуратуру Центрального округа города обращения с предложением принять меры и закрыть незаконно используемую под складирование снега площадку. Представители регионального отделения Фронта, также намерены добиваться от муниципальных служб проведения полного комплекса противопаводковых мероприятий для предотвращения затопления прилегающих объектов.

Площадка на пересечении улиц Мочищенское шоссе и Жуковского в Новосибирске, куда в круглосуточном режиме свозится огромное количество снега и льда, попала в поле зрения общественников еще в конце февраля 2017 года. Общественные активисты попытались получить на месте от водителей автомобилей пояснений, но найти ответственного не удалось.

По словам представителя регионального отделения Народного фронта Владимира Быкова, осмотр территории, на которую уже были вывезены десятки тысяч кубометров снега, дал неутешительные результаты: здесь не проводилось никаких мероприятий, предусмотренных экологическим законодательством при организации складирования снега. Так, снег был загрязнен мусором, не было освещения и полноценного ограждения по всему периметру, отсутствовала обваловка территории неразмываемым грунтом. Быков считает, что это в ближайшее время грозит подтоплением соседних территорий талыми водами. Кроме того, при обильном таянии снега «поплывут» расположенные рядом гаражи, строящееся здание, автомагистрали по улице Жуковского и Мочищенскому шоссе, а также частная жилая застройка.

Отметим, что в этом году в Новосибирске была запущена вторая снегоплавильная станция в Ленинском районе города. А мэр Анатолий Локоть на ее официальном запуске заявил, что установка таких станций в каждом районе муниципалитета может решить вопрос утилизации снега.

Стоит сказать, что снегопады в этом году заставили изрядно потрудиться и понервничать городские власти и службы. Да так сильно, что уже к началу января они потратили годовой лимит на уборку снега. И было решено прибегнуть к дополнительным экстренным мерам.

В начале текущей недели, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман заявил, что силами подразделения за зиму вывезено почти 2,7 млн кубометров снега. Ежедневно с улиц города вывозится 150−160 тысяч кубометров. Обе снегоплавильные станции работают в круглосуточном режиме — каждый день здесь превращают в воду 12−15 тысяч кубометров снега.

В свою очередь, Анатолий Локоть подчеркнул, что зима не окончена и снег продолжает падать, «причем снег мокрый».

«Это создает дополнительные риски и угрозы для нас, поэтому ни в коем случае нельзя ослаблять внимание и необходимо продолжать работать в том ритме, который мы набрали в ходе такой непростой для нас зимы», — сказал мэр.

Кроме того, еще в начале февраля 2017 года в Новосибирске был разработан план противопаводковых мероприятий. По данным градоначальника, разработанный план предусматривает подготовку к паводку не только в поймах рек — Оби, Ини и других, но и уборку Новосибирска от снега. И первоочередное значение в этом мэр отдал работе снегоплавильных станций.

А заместитель мэра Данияр Сафиуллин подчеркнул, что сегодня все службы города заняты подготовкой к паводку.

«Основной акцент сделан на очистке крыш от снега, до 10 марта эти работы должны быть завершены. В Новосибирске зафиксировано пять случаев схода с крыш: одна ситуация произошла на частном доме, еще одна — на административном здании и три — в зоне ответственности управляющих компаний. Цифры небольшие, но успокаивать себя нельзя, активное снеготаяние еще впереди» , — сказал Данияр Сафиуллин.

По данным городских служб, продолжается вывоз снега из мест возможного подтопления частного сектора. Всего определено 190 «узких» мест (160 домов), уже очищено 73 зоны (51 дом). Вывозятся сугробы и с территорий многоквартирных домов в местах возможного подтопления. Всего в городе насчитывается 118 опасных мест (321 дом), очищено — 35 (62 дома).

Снег с улиц и дворов Новосибирска в этом году вывозили на городские снегоотвалы, которых насчитывается порядка девяти. Однако, еще в начале января городские власти заявили, что существующие снегоотвалы почти полностью заполнены.

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