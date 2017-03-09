Тотальный диктант-2017 прочитают в зале имени Каца

Концертный зал имени Каца станет одной из 52 площадок Тотального диктанта в 2017 году. Диктовать текст будет специально приглашенная «звезда», имя которой будет сообщено позже, сообщает пресс-служба Новосибирской филармонии.

Одновременно это станет и самая большая площадка Тотального диктанта в Новосибирске. Государственный концертный зал имени Арнольда Каца оснащен 965 креслами. С учетом пишущих диктант на сцене, эта цифра составит более тысячи человек. Количество тех, кто напишет диктант в рядах аудиторий НГУ, также приближается к тысяче.

— Мы с радостью присоединяемся к этой акции и предоставляем в распоряжение Тотального диктанта и новосибирцев нашу самую большую площадку. Мне кажется, зал, заполненный не слушателями концерта, а теми, кто придет проверить грамотность, написать диктант, будет представлять очень необычную картину, которая может служить прекрасным символом и самой акции, и ее серьезного масштаба. Мы будем рады видеть у себя как постоянных слушателей филармонии, так и тех, кто придет в зал Каца впервые, — считает генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Бейбит Мухамедин.

Написать диктант в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца и на других площадках сможет любой желающий, прошедший регистрацию на сайте Тотального диктанта. Регистрация откроется 29 марта.

Сам диктант в 2017 году пройдет в субботу девятого апреля. Автором Тотального диктанта в этом году стал писатель, сценарист и кандидат исторических наук Леонид Юзефович, лауреат премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер». Наиболее известные его работы — роман «Журавли и карлики» и сценарий к сериалу «Гибель империи».