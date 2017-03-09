Отопительный сезон в Омске проходит без сбоев

До окончания отопительного сезона остается около 2-х месяцев, а длится он уже немногим более 5 месяцев. Синоптики предсказывают, что сильных холодов не ожидается, однако все ресурсоснабжающие организации не снижают темпы работы.
На сегодняшнем заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования
Сергей Фролов, первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства:
— Сибирская зима, и, как показывает опыт, сибирская весна не прощают безответственности. В оставшееся до завершения отопительного сезона время все коммунальные службы должны работать так же четко, профессионально и грамотно, как делали это на протяжении текущего периода сезонного минимума температур.
По словам