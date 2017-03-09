Отопительный сезон в Омске проходит без сбоев

До окончания отопительного сезона остается около 2-х месяцев, а длится он уже немногим более 5 месяцев. Синоптики предсказывают, что сильных холодов не ожидается, однако все ресурсоснабжающие организации не снижают темпы работы.

На сегодняшнем заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса было заявлено, что все ресурсоснабжающие организации обязаны с максимальной тщательностью выполнять свои обязательства.

Сергей Фролов, первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства:

— Сибирская зима, и, как показывает опыт, сибирская весна не прощают безответственности. В оставшееся до завершения отопительного сезона время все коммунальные службы должны работать так же четко, профессионально и грамотно, как делали это на протяжении текущего периода сезонного минимума температур.