Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Реакция украинского бизнесмена на требование платить налоги в ДНР
В России введут новые нормы труда для женщин
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16Неслабый пол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
09:53 (мск), источник: Om1.ru

Отопительный сезон в Омске проходит без сбоев

Вице-мэр Сергей Фролов обязал все ресурсоснабжающие организации четко исполнять свои обязанности перед потребителями.

До окончания отопительного сезона остается около 2-х месяцев, а длится он уже немногим более 5 месяцев. Синоптики предсказывают, что сильных холодов не ожидается, однако все ресурсоснабжающие организации не снижают темпы работы.

На сегодняшнем заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса было заявлено, что все ресурсоснабжающие организации обязаны с максимальной тщательностью выполнять свои обязательства.

Сергей Фролов, первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства:

— Сибирская зима, и, как показывает опыт, сибирская весна не прощают безответственности. В оставшееся до завершения отопительного сезона время все коммунальные службы должны работать так же четко, профессионально и грамотно, как делали это на протяжении текущего периода сезонного минимума температур.

По словам вице-мэра, главным приоритетом должно оставаться надежное и бесперебойное тепло-, газо- и водоснабжение всех потребителей, в первую очередь, населения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В зоопарке Омской области начали просыпаться медведи
СМИ: Джон Хантсман согласился стать послом США в России
«Барселона» впервые в истории еврокубков отыгралась со счета 0:4
Пентагону запретили сотрудничать с «Рособоронэкспортом»
Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая
Пограничники США заявили о падении потока нелегалов при Трампе
На «дальневосточных гектарах» могут появиться 45 новых поселений
Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки
Спорт
«Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в четвертьфинал ЛЧ Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков
Авто
Летающие автомобили: Airbus смог удивить Французские авиаторы из Airbus — спецы по летающему транспорту, а разработчики из Italdesign знают толк в автомобильных проектах
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Ипотечные ставки в России упали до минимумов
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь