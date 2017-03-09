В Волгограде с 20 марта начнут выдавать школьные электронные проездные

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской администрации, с 13 марта, студенты вузов и средних специальных учебных заведений, а также учащиеся образовательных учреждений начального профобразования и школ смогут пройти предварительную регистрацию на специальном сайте, необходимую для оформления персонифицированной карты.

Сама выдача карт стартует с 20 марта. Школьные карты имеют синий цвет, студенческие — фиолетовый. Стоимость проезда для студентов и школьников в связи с нововведением не изменится.