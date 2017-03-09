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09:22 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО

Программа сдачи.

С 13 по 15, а также 17 и 18 марта во Владивостоке пройдет очередной этап выполнения норм Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Его организует муниципальный центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО при поддержке администрации краевой столицы.

В состязаниях могут принять участие все желающие, имеющие необходимую физическую подготовку и допущенные врачом к участию в данном физкультурном мероприятии.

Программа сдачи спортивного комплекса ГТО.

13 марта в 12 часов (войсковая часть 30926, ул. Снеговая, 31):

— метание мяча весом 150 г;.

— метание спортивного снаряда весом 500 г / 700 г;.

— кросс по пересеченной местности 2 км, 3 км, 5 км.

14 марта в 11 часов («СДЮСШ единоборств», стадион «Строитель», пр-т 100-летия Владивостока, 30д, при себе иметь спортивную обувь и одежду):

— подтягивание из виса на высокой перекладине;.

— сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу;.

— прыжок в длину с места толчком двумя ногами;.

— наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье;.

— поднимание туловища из положения лежа на спине;.

— рывок гири 16 кг;.

15 марта в 10 часов (школа № 60, ул. Русская, 43, при себе иметь сменную обувь):

— стрельба.

17 марта в 10 часов (стадион «Динамо», ул. Адмирала Фокина, 1, при себе иметь сменную обувь):

— бег на 60 м, 100 м;.

— бег на 1 км, 2 км, 3 км.

18 марта с 8 до 10 часов (Дворец спорта «Юность», Океанский проспект, 43, при себе иметь шапочку, плавки (купальник), сланцы, полотенце и очки):

— плавание.

Напомним, нормативы ГТО могут выполнять граждане в возрасте от 6 до 70 лет и старше, допущенные к выполнению тестов на основании медосмотра. Чтобы выполнить нормативы, необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru (или скачать в AppStore и Google Play официальное мобильное приложение комплекса ГТО) и получить уникальный идентификационный номер.

Узнать более подробную информацию по сдаче норм ГТО и подать заявку на участие можно в муниципальном центре тестирования ВФСК ГТО города Владивостока (пр-т 100-летия Владивостока, 30д, стадион «Строитель»), по телефону: 8−964−450−20−40 или отправив письмо на электронную почту: vfskgto_vlc@mail.ru.

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