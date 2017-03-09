В Екатеринбурге построят травмпункт за 50 миллионов
Площадью около 1000 «квадратов».
Площадью около 1000 «квадратов».
Новый травмпункт обойдется Екатеринбургу в 49,9 миллиона рублей. Заявка на его проектирование и строительство появилась на сайте госзакупок.
Травмпункт будет примыкать к стационару ЦГБ № 2 в Северном переулке. Строительство должно начаться уже в этом году. На возведение здания подрядчику дадут всего восемь месяцев с момента заключения контракта.
Площадь травмпункта составит почти 1000 квадратных метров, передает «Уралинформбюро». За год медучреждение сможет принимать более 80 тысяч человек. Для маломобильных пациентов предусмотрены пандусы.