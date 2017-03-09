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09:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге построят травмпункт за 50 миллионов

Площадью около 1000 «квадратов».

Источник: УралИнформБюро

Новый травмпункт обойдется Екатеринбургу в 49,9 миллиона рублей. Заявка на его проектирование и строительство появилась на сайте госзакупок.

Травмпункт будет примыкать к стационару ЦГБ № 2 в Северном переулке. Строительство должно начаться уже в этом году. На возведение здания подрядчику дадут всего восемь месяцев с момента заключения контракта.

Площадь травмпункта составит почти 1000 квадратных метров, передает «Уралинформбюро». За год медучреждение сможет принимать более 80 тысяч человек. Для маломобильных пациентов предусмотрены пандусы.

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