В Екатеринбурге появятся улицы Веры, Надежды и Любви

Пять новых улиц и один бульвар появятся в обозримом будущем в столице Урала, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе мэрии.

Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Якоб. Улицы появятся в Чкаловском районе, в строящемся микрорайоне Солнечный. Их имена не привязаны к каким-то историческим личностям и носят названия Любви, Веры, Надежды, Чемпионов, Нескучная и Золотистый бульвар.

Стоит отметить, что строительство микрорайона Солнечный началось в 2013 году в границах улицы 2-й Новосибирской и Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Согласно проекту, в нем предусмотрено три парка общей площадью 17 гектаров. Застройщики рассчитывают, что в Солнечном будет проживать порядка 85 тысяч человек, а площадь жилья составит 2,5 млн «квадратов». Окончание строительства запланировано на 2029 год.