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09:33 (мск), источник: dostup1.ru

Дети выбросили в окно 60 тыс. рублей во время игры в Кыштыме

Сотрудники полиции обходят соседей, которые могли найти деньги.

Восьмилетняя дочь с подругой оставила семью без накоплений, выбросив из окна квартиры в Кыштыме (Челябинская область) 60 тыс. рублей, — полиция помогает родителям отыскать деньги, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Житель Кыштыма продал свой автомобиль и обзавелся «заначкой» в размере 60 тыс. рублей. В среду, 8 марта, мужчина решил взять немного денег, однако обнаружил, что пачка пятитысячных купюр пропала. Так как в доме бывают гости, горожанин заподозрил, что его обокрали, и вызвал полицию. Прибывшие на место стражи порядка стали опрашивать домочадцев, среди которых оказались шестилетний мальчик и его восьмилетняя сестра.

«Увидев полицейских, девочка призналась, что накануне к ней приходила ее подруга, с которой они играли. Когда сверстницы нашли пачку с деньгами, они ее разрисовали. Позднее, девочка поняла, что испортила деньги. Испугавшись, что родители ее накажут, школьница выбросила купюры из окна», — рассказали в ОМВД «Кыштымский».

Обнаружить деньги пока не удалось. Стражи порядка обходят соседей, которые могли подобрать деньги. Всех, кто находил чужие деньги во дворе, просят обращаться в полицию.

Напомним, аналогичный случай произошел в Кыштыме в мае 2016 года. Тогда семилетний мальчик, обнаружив мамину «заначку», вышел с деньгами во двор и раздал детворе 229 тыс. рублей.

Ольга Плеханова.

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