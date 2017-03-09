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09:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В сельских районах Башкирии растет рождаемость

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В сельских районах Башкортостана наблюдается рост рождаемости. В Туймазинском роддоме накануне Международного женского дня состоялась торжественная выписка новорожденных. Появление на свет детей стало долгожданным и радостным событием для четырех туймазинских семей. В семье Ильдуса и Алии Кунафиных сын Вильдан стал третьим ребенком.

Счастливых родителей поздравил глава администрации муниципалитета Айдар Суфиянов.

В настоящее время в Туймазинском районе проживает 1300 многодетных семей. 104 женщины награждены медалью «Материнская слава».

На протяжении ряда лет в районе сохраняется стабильная рождаемость. За два месяца текущего года на свет родилось 287 детей — это на 30 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в администрации муниципалитета.

Как сообщалось ранее, естественный прирост населения в республике за минувший год составил 3,6 тысячи человек. За январь-ноябрь 2016 года в Башкортостане родились 51,4 тысячи детей, умерли 47,8 тысячи жителей региона. Бэби-бумом отметились Баймак и Бурзянский район, где на тысячу жителей пришлось соответственно 18,5 и 17 рождений.

Как отметил Глава республики на коллегии Министерства здравоохранения РБ, в Башкортостане есть определённые достижения — сократилась смертность, в том числе младенческая, трудоспособного населения. Младенческая смертность снизилась по сравнению с 2012 годом на четверть (24 процента). Сохранена жизнь 126 младенцам, в том числе 99 — в 2016 году. Увеличилась рождаемость, средняя продолжительность жизни. Укрепилась сеть учреждений родовспоможения.

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