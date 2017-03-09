10 марта в ряде казанских домов не будет света
(Город Казань KZN.RU, 9 марта). 10 марта в ряде домов Авиастроительного района Казани не будет света.
(Город Казань KZN.RU, 9 марта). 10 марта в ряде домов Авиастроительного района Казани не будет света.
Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает
С 9.00 до 16.00 света не будет по адресам: ул. Белинского, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 20−36; ул. Желябова, 2; ул. Лядова, 13а, 15а, 16; ул. Челюскина, 1а (детский сад № 268).
Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного района.