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09:58 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

10 марта в ряде казанских домов не будет света

(Город Казань KZN.RU, 9 марта). 10 марта в ряде домов Авиастроительного района Казани не будет света.

Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 16.00 света не будет по адресам: ул. Белинского, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 20−36; ул. Желябова, 2; ул. Лядова, 13а, 15а, 16; ул. Челюскина, 1а (детский сад № 268).

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного района.

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