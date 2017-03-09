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09:56 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Сосиску и вертолет требовал у полиции нетрезвый мужчина в Волгограде

Курьезный инцидент произошел 8 марта ночью в Краснооктябрьском районе Волгограда около дома № 38 по улице Зорге.

По сообщению очевидцев, неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, забрался на дерево и требовал у полиции представить ему вертолет.

И это было не единственное требование хорошо отметившего Международный женский день волгоградца. Стремящийся подняться в небо дебошир требовал у правоохранителей предоставить ему также для подкрепления сосиску в тесте и два гамбургера.

Уговоры самостоятельно спуститься на землю не подействовали и мужчина просидел на дереве до ночи.

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