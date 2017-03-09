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10:43 (мск), источник: Вести Иркутск

Концерт классической музыки состоялся на льду Байкала

На Байкале у Шаманки впервые прошёл концерт классической музыки. Акустику «Синего льда» приехали оценить туристы из других стран и наша съемочная группа.

Такого концерта скала Шаманка не слышала, пожалуй, не разу. Прямо на льду Байкала установили концертную площадку — кресла, сцену. И пригласили слушателей не только из посёлка Хужир, но и из Иркутска, других городов России и даже стран.

Музыканты не во фраках, слушатели не в вечерних нарядах, а в пуховиках, шапках и валенках. Исполнители из Москвы, Иркутска и Хужира. Последние приготовления. Звукорежиссёр отстраивает звук.

— Сложностей больших не было. Наоборот, это открытое пространство, звук распространяется, ниоткуда не отражается. А, пальцы мёрзнут. Это самая большая проблема, — говорит звукорежиссёр концерта «Синий Лёд» Денис Марков.

Для исполнителей замерзающие пальцы тоже стали проблемой. Ведь хотя солнце уже пригревает, 20-градусный мороз всё же прижигает. Пианист Владимир Иванов из-за такого экстрима даже не смог сыграть всю запланированную программу.

— Я пробовал играть в перчатках, но всё равно фаланги последние замерзают. Третьи фаланги замерзают.
— Но это стоило того?
— Конечно. Ощущения похожие, когда я прыгал с парашютом, — говорит пианист из Москвы Владимир Иванов.

По льду Байкала разносились мелодии Баха, Филиппа Гласса, а также произведения, специально написанные для этого концерта современными композиторами. Пианино, гитары, терменвокс. Не обошлось и без иркутской студии «Этнобит». Обычно их перкуссия звучит из торосов. Но в этот раз мелодии выдавали специально подготовленные льдины.

— У меня нет слов. Сложно даже передавать свои эмоции. С классики перейти на природу, такой подбор — круто! — говорит турист из Израиля Александр Йоффе.

— Очень понравилось. Больше всего то, что в последней части мы танцевали все вместе, — говорит туристка из Китая Шухуэ Шао.

Ну, а завершающим аккордом стал общий ёхор. И классический концерт превратился в настоящую дискотеку на льду Байкала.

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