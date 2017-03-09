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10:36 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Предупреждать уфимцев о паводке будет церковный колокол

Уфимская епархия и МЧС подписали договор о сотрудничестве. Теперь, в случае чрезвычайной ситуации, предупреждать граждан об опасности будет церковный колокол. Бить набат попробовал и корреспондент «Вести-Башкортостан».

Источник: ГТРК Башкортостан

Еще с конца 19 века русская православная церковь и пожарные того времени вместе боролись с пожарами, весенним половодьем и другими чрезвычайными ситуациями. Конечно же, по средствам связи. Вот, например, один из первых колоколов первой уфимской пожарной части. Можно сказать, городской запевала. Услышав его, церковный звонарь тут же начинал бить набат. Петр Никонов — звонарь Симеоно-Верхотурского храма. Музыкального образования нет. В прошлом машинист электровоза. Рассказывает, как только вышел на пенсию начал посещать храм. Там же решил освоить профессию звонаря. Петр Никонов еще никогда в жизни всерьез набат не бил. Говорит, хорошо бы, если и вовсе не пригодилось. Но дорогу к храму в случае чего найдет даже ночью. Теперь церковные звонари будут нести не просто службу, а самое настоящее дежурство. В случае ЧП.

Спасатели и священники подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. В случае серьезных происшествий священнослужители должны будут организовать сбор средств. Но самое главное это способ оповещение. Теперь он будет не только по средствам смс — сообщения, по радио и телевидению, но и старым проверенным способом — колокольный звон. Первым делом совместная работа нацелена на противодействие весеннему половодью. В этом году специалисты готовятся к самому худшему сценарию. Говорят, может понадобиться любая помощь. А среди священнослужителей много специалистов — врачей и бывших военных. Официальный прогноз по паводку, будет известен 25 марта.

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