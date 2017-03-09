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10:50 (мск), источник: Вести - Воронеж

На юге Воронежской области на поля вышли пневмоходы

На юге области начались весенние полевые работы. Аграрии спешат провести подкормку озимых культур. Из-за раннего потепления обычные тракторы для работы в поле использовать почти невозможно, выручают пневмоходы.

Почти вся талая вода осталась в почве — это настоящий подарок для озимых, говорят агрономы. Да и сами растения перенесли зиму хорошо. Гибели посевов почти нет. Но восполнить запасы питательных веществ озимым всё равно нужно.

В Калачеевском районе аммиачную селитру внесли уже на площади в тысячу гектаров. Удобрения в хозяйствах заготовили ещё осенью, чтобы как можно раньше приступить к работам. За одну смену с помощью пневмохода или, как его называют механизаторы, «лунохода» подкармливают до двух сотен гектаров.

Говорят, этот трактор «летает» по полю со скоростью советской легковушки. На самодельные агрегаты даже моторы от обычных «Жигулей» ставят — мощности для работы вполне хватает. По словам агрономов, если в хозяйствах пневмоходов нет, то оттаявшие поля придётся подкармливать с помощью авиации.

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