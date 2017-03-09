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10:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфимском госцирке накануне новой программы рассказали о ситуации с аварийным закрытием

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уфимский государственный цирк продолжает свою деятельность, несмотря на то, что пока, до окончательного решения суда, находится под угрозой закрытия. Новая концертная программа стартует 11 марта и продлится до 16 апреля текущего года.

«На сегодняшний день у нас состояние цирка не аварийное, а рабочее. Как работали, так и будем работать. Что касается аварийности, то у нас есть совершенно противоположное заключение от московского института, которое мы представим в суде. У здания цирка крыша, покрытие в нормальном рабочем состоянии, никакой угрозы обрушения нет. В суде будет решаться вопрос по двум заключениям, — сообщила агентству “Башинформ” директор Уфимского госцирка Гузель Туктарова. — Второй вопрос касается пожарной безопасности. Для устранения этих нарушений цирк закрываться не будет, их можно решить в рабочем порядке по срокам, установленным судом».

Заключительное судебное заседание назначено на 10 марта. «3 марта был суд насчет запрета на эксплуатацию здания. Вопрос решился в нашу пользу, как говорится, на сегодня работаем. Пока цирк не закрыли», — добавила Гузель Туктарова.

Для безопасности зрителей и сотрудников, крыша цирка постоянно очищается от снега. За техническим состоянием следят инженеры, два раза в неделю проверяют состояние здания.

Агентству «Башинформ» в пресс-службе Росгосцирка сообщили, что зрителям и сотрудникам цирка ничего не угрожает.

«Специалисты убедились, что представления могут быть продолжены, потому что все несущие конструкции, купол, стены находятся в удовлетворительном состоянии. И если есть какие-то недостатки, то они никак не повлияют на функциональное предназначение цирка», — заметили в федеральном ведомстве.

Зрителей ожидает встреча с пятью тиграми, которые добирались из Волгограда до столицы республики с приключениями. В дежурную часть полиции города Бугуруслана позвонил хозяин грузовика, в котором перевозили хищников. Он рассказал, что его фура, оборудованная системой ГЛОНАСС, на протяжении нескольких часов стоит без движения. Приехавшие к месту аварии полицейские обнаружили внутри грузовика пять тигров в клетках. Прибывший на место происшествия из Уфы дрессировщик диких зверей аттракциона «Белые тигры» Вадим Хлопов удостоверился, что все его питомцы живы и не пострадали. Все тигры — цирковые артисты. Четверо бенгальской и один амурской породы. Организаторы представления не скрывают, что главными героями программы являются именно полосатые хищники.

Как сообщало агентство «Башинформ», закрыть цирк потребовала Прокуратура Октябрьского района. Основанием для обращения в суд послужили неутешительные результаты проверки. Надзорное ведомство пришло к выводу, что здание представляет угрозу жизни и здоровью посетителей и работников цирка.

В Росгосцирке, филиалом которого является уфимский цирк, рассказали, что ремонта требуют более 40 цирков России. В 2015 году были сданы Ивановский и Тульский цирки. В 2016 году проведена реконструкция Большого Санкт-Петербургского и Омского госцирков. В этом году программа предусматривает проведение капитального ремонта Рязанского, Нижнетагильского, Владивостокского цирков. На 2018 год запланированы ремонтные работы в Кисловодском, Красноярском и Уфимском цирках.

Правительство Башкортостана выделит средства на реконструкцию здания на условиях софинансирования. Предварительно, ремонт цирка по проектно-сметной документации оценивается в миллиард рублей. Но об окончательной сумме господдержки говорить пока рано. Ремонт предполагает проведение ряда экспертиз, определение объема работ, разработку проектно-сметной документации, а также вынесение заключений различных ведомств, которые задействованы в этом процессе. Когда специалистам станет известен масштаб работы, тогда и будет определена сумма.

В пресс-службе Правительства РБ отметили, что это совместное финансирование — федеральное и республиканское. «Когда из федерального бюджета направят 900 млн рублей, только тогда Башкортостан выделит 100 млн рублей, но не раньше. Вопрос софинансирования решается совместно с Росгосцирком и Министерством культуры России», — добавили в ведомстве.

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