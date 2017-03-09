Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литвинова на «Минуте славы» предложила танцору пристегнуть ногу
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Жильцам разрешат выбрать, как платить за общедомовые нужды
Спустя годы открываются сокровенные тайны Андрея Миронова
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
В России введут новые нормы труда для женщин
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
«В Киеве - паника и растерянность»: экс-премьер Украины о Крыме
«Штурмовой «колобок»: СМИ об оружии спецназа РФ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
16Неслабый пол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10:00 (мск), источник: РБК - Украина

Ситуация в Авдеевке: в городе восстановлено водоснабжение

В Авдеевке (Донецкая область) по состоянию на утро 9 марта 2017 года возобновлены поставки воды с Донецкой фильтровальной станции к абонентам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Авдеевке (Донецкая область) по состоянию на утро 9 марта 2017 года возобновлены поставки воды с Донецкой фильтровальной станции к абонентам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 6 часов 9 марта возобновлено водоснабжение абонентов. По состоянию на 7 часов 9 марта в г. Авдеевка тепло-, водо — и электроснабжение осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

8 марта 2017 года, по сообщению председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, Донецкая фильтровальная станция была подключена к электроснабжению.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ: Джон Хантсман согласился стать послом США в России
«Барселона» впервые в истории еврокубков отыгралась со счета 0:4
Пентагону запретили сотрудничать с «Рособоронэкспортом»
Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая
Пограничники США заявили о падении потока нелегалов при Трампе
На «дальневосточных гектарах» могут появиться 45 новых поселений
Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки
Спорт
«Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в четвертьфинал ЛЧ Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков
Авто
Летающие автомобили: Airbus смог удивить Французские авиаторы из Airbus — спецы по летающему транспорту, а разработчики из Italdesign знают толк в автомобильных проектах
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Знаковые женщины советского кино: 10 актрис, которым нет замены Сильные характеры, яркие образы, безупречная красота — вот за что миллионы зрителей любят героинь советских фильмов. Вспоминаем 10 легендарных актрис, воплотивших на экране знаковых киногероинь
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
В России введут новые нормы труда для женщин Новые санитарные нормы также не разрешают беременным находиться за компьютером больше трех часов.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь