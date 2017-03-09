Ситуация в Авдеевке: в городе восстановлено водоснабжение

В Авдеевке (Донецкая область) по состоянию на утро 9 марта 2017 года возобновлены поставки воды с Донецкой фильтровальной станции к абонентам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 6 часов 9 марта возобновлено водоснабжение абонентов. По состоянию на 7 часов 9 марта в г. Авдеевка тепло-, водо — и электроснабжение осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.