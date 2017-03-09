Ситуация в Авдеевке: в городе восстановлено водоснабжение
В Авдеевке (Донецкая область) по состоянию на утро 9 марта 2017 года возобновлены поставки воды с Донецкой фильтровальной станции к абонентам. Об этом говорится в сообщении
В Авдеевке (Донецкая область) по состоянию на утро 9 марта 2017 года возобновлены поставки воды с Донецкой фильтровальной станции к абонентам. Об этом говорится в сообщении
В Авдеевке (Донецкая область) по состоянию на утро 9 марта 2017 года возобновлены поставки воды с Донецкой фильтровальной станции к абонентам. Об этом говорится в сообщении
«В 6 часов 9 марта возобновлено водоснабжение абонентов. По состоянию на 7 часов 9 марта в г. Авдеевка тепло-, водо — и электроснабжение осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.
8 марта 2017 года, по сообщению председателя Донецкой областной