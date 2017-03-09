Друзья оказались вредны для диеты
Исследование, проведенное учеными Питтсбургского университета, позволило выяснить, какого окружения следует избегать тем, кто не хочет провалить диету.
Исследование, проведенное учеными Питтсбургского университета, позволило выяснить, какого окружения следует избегать тем, кто не хочет провалить диету.
В течение года ученые следили за поведением 150 человек на диете: куда они ходили, с какими искушениями сталкивались, что ели. Большинство наблюдаемых страдало ожирением, 90% из них были женщинами, пишет Daily Mail.
Чаще всего диета подвергалась испытаниям в барах и ресторанах, каждое четвертое посещение этих мест давало повод нарушить диету. В 60% случаев человек отказывался следовать установленным ограничениям в еде.
Работа оказалась относительно безопасной для диеты территорией — и соблазн появлялся реже, и поддавались ему участники наблюдения только в 40% случаев.
А вот дома стойкость проверялась на прочность в одном из восьми случаев, шанс сорваться — 60%.
Однако гораздо важнее оказалось присутствие рядом других людей, которые не отказывали себе в еде. В одиночку человек нарушает диету в 5% случаев, а вот когда рядом с ним