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14:15 (мск), источник: Моя Планета

Друзья оказались вредны для диеты

Исследование, проведенное учеными Питтсбургского университета, позволило выяснить, какого окружения следует избегать тем, кто не хочет провалить диету.

В течение года ученые следили за поведением 150 человек на диете: куда они ходили, с какими искушениями сталкивались, что ели. Большинство наблюдаемых страдало ожирением, 90% из них были женщинами, пишет Daily Mail.

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Чаще всего диета подвергалась испытаниям в барах и ресторанах, каждое четвертое посещение этих мест давало повод нарушить диету. В 60% случаев человек отказывался следовать установленным ограничениям в еде.

В гостях у друзей диета подвергалась испытаниям каждый десятый визит, но искушению в таких случаях люди поддавались чаще (65%).

Работа оказалась относительно безопасной для диеты территорией — и соблазн появлялся реже, и поддавались ему участники наблюдения только в 40% случаев.

А вот дома стойкость проверялась на прочность в одном из восьми случаев, шанс сорваться — 60%.

Однако гораздо важнее оказалось присутствие рядом других людей, которые не отказывали себе в еде. В одиночку человек нарушает диету в 5% случаев, а вот когда рядом с ним кто-то ест в свое удовольствие, риск возрастает до 50%.

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