Друзья оказались вредны для диеты

В течение года ученые следили за поведением 150 человек на диете: куда они ходили, с какими искушениями сталкивались, что ели. Большинство наблюдаемых страдало ожирением, 90% из них были женщинами, пишет Daily Mail.

Главный диетолог Минздрава РФ: «Надо быть всегда немного голодным»

Чаще всего диета подвергалась испытаниям в барах и ресторанах, каждое четвертое посещение этих мест давало повод нарушить диету. В 60% случаев человек отказывался следовать установленным ограничениям в еде.

В гостях у друзей диета подвергалась испытаниям каждый десятый визит, но искушению в таких случаях люди поддавались чаще (65%).

В гостях у друзей диета подвергалась испытаниям каждый десятый визит, но искушению в таких случаях люди поддавались чаще (65%).

Работа оказалась относительно безопасной для диеты территорией — и соблазн появлялся реже, и поддавались ему участники наблюдения только в 40% случаев.

А вот дома стойкость проверялась на прочность в одном из восьми случаев, шанс сорваться — 60%.