Конгресс США утвердил миссию НАСА на Марс и Европу

В пятилетнем плане предусматривается продолжение работ по подготовке миссии на Марс (предполагается высадка астронавтов на планету), которая намечена на 2030-е года

В пятилетнем плане предусматривается продолжение работ по подготовке миссии на Марс (предполагается высадка астронавтов на планету), которая намечена на 2030-е года

Конгрессмены также предлагают скорее освободиться от зависимости от услуг России по доставке астронавтов на Международную космическую станцию. В случае задержек запуска пилотируемых аппаратов Dragon V2 и Starliner планируется задействовать более дорогой лунно-марсианский корабль Orion.

Кроме того, Конгресс официально инициировал начало работ по миссии к Европе — спутнику Юпитера, в подледном океане которого может существовать жизнь. В актуальном варианте программа предусматривает несколько пролетов над луной автоматической станцией без спуска на поверхность небесного тела какого-либо зонда.

В законопроекте, со 146-страничным текстом которого ознакомилось Space News, крайне мало сведений о будущем проектов НАСА, посвященных исследованиями Солнца и Земли. Именно связанные с ними подразделения космического агентства изучают вопросы глобального потепления.