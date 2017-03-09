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10:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Конгресс США утвердил миссию НАСА на Марс и Европу

Конгресс США принял закон, определяющий политику НАСА на ближайшие пять лет, а также бюджет агентства на 2017 финансовый год, который начнется в апреле.

Документ, как ожидается, подпишет президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает издание Space News.

Палата представителей поддержала законопроект 7 марта, а сенат — 17 февраля. Бюджет НАСА на 2017 финансовый год составляет 19,5 миллиарда долларов.

В пятилетнем плане предусматривается продолжение работ по подготовке миссии на Марс (предполагается высадка астронавтов на планету), которая намечена на 2030-е года

Проект ARM (Asteroid Redirect Mission) по транспортировке фрагмента астероида на орбиту вокруг Луны предлагается свернуть.

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Конгрессмены также предлагают скорее освободиться от зависимости от услуг России по доставке астронавтов на Международную космическую станцию. В случае задержек запуска пилотируемых аппаратов Dragon V2 и Starliner планируется задействовать более дорогой лунно-марсианский корабль Orion.

Кроме того, Конгресс официально инициировал начало работ по миссии к Европе — спутнику Юпитера, в подледном океане которого может существовать жизнь. В актуальном варианте программа предусматривает несколько пролетов над луной автоматической станцией без спуска на поверхность небесного тела какого-либо зонда.

В законопроекте, со 146-страничным текстом которого ознакомилось Space News, крайне мало сведений о будущем проектов НАСА, посвященных исследованиями Солнца и Земли. Именно связанные с ними подразделения космического агентства изучают вопросы глобального потепления.

Комментарии
11
ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Будет очередной блеф с высадкой американских *космонавтов* на Марс - как на Луну.
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Нинелььь
Про зависимость США от услуг Росси по доставке космонавтов вспомнился один анекдот. Станция МКС. Идет подготовка к возвращению космонавтов на Землю. Американский космонавт на связи с Землей: - Хьюстон, мы против России санкции вводили? Хьюстон: - Вводили. Космонавт: - А от зависимости от русских ракетных двигателей хотим избавиться? Хьюстон: -Хотим, в Конгрессе сейчас рассматривается эта возможность. А что случилось? Космонавт: - Да мне тут русские сказали домой на попутках добираться.
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НАТАЛЬЯ ПОПОВА
вот с сегодняшнего дня и освободитесь ,что время то тянуть..
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