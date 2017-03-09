10 марта в части домов Московского района Казани отключат водоснабжение
(Город Казань KZN.RU, 9 марта). 10 марта в части домов Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению водопроводов.
(Город Казань KZN.RU, 9 марта). 10 марта в части домов Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с работами по подключению водопроводов.
С 9.00 до 18.00 воды не будет в Московском районе по адресам: ул. Усманова, 9б; ул. Энергетиков, 6, 8.
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает